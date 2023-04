Abre sus puerta el parque incluyente El Golfito

Desde su silla de ruedas Juan, se estiró para sostenerse de los aros del pasamanos, se esforzó y pudo sostenerse en el aíre, con su cuerpo arrastró la silla para pasar al siguiente circuló, lo logró y al volver a sentarse lo festejó, este es uno de los juegos “incluyentes que se colocaron en la remodelación del parque El Golfito el primer espacio 100 por ciento incluyente para personas con discapacidad.

De acuerdo con el gobierno municipal reacondicionar el parque del Golfito y hacerlo accesible para personas en muletas, sillas de ruedas o cualquier discapacidad, requirió una inversión de 21 millones de pesos, que incluyeron la colocación de una escultura en bronce que se proyecta sea uno de los principales atractivos importantes del parque pues en él podrán tomarse fotografías los visitantes.

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Luz María Meraza Radilla, explicó que el parque ocupa un espacio de mil 340 metros cuadrados y en él se incluyen consta de 2 edificios en uno incluye baños para personas con y sin discapacidad, regaderas exteriores y un módulo de vigilancia en la parte superior.

El otro inmueble cuenta con una caseta de información turística, área de primeros auxilios con paramédicos especialistas, mientras que la parte superior cuenta con un aula de usos múltiples, ocho juegos mixtos, estaciones para rehabilitación, siete ejercitadores, siete juegos lúdicos, así como la escultura llamada “Vuelo con la Mar”, proyecto de la artista plástica, Aza Evans.

Autoridades municipales dieron la bienvenida a los visitantes. / Foto: Cortesía | @AcapulcoGob

Durante la puesta en marcha de este parque que se integra a la playa carabalí, la alcaldesa Abelina López indicó que este parque es único en el estado de Guerrero y es una acción con la que el gobierno reconoce y visibiliza a este importante sector de la sociedad y confía en que además será un nuevo atractivo de Acapulco para las familias que entre sus integrantes tiene una personas con discapacidad pues ahora saben que pueden venir al puerto y habrá instalaciones propicias para que todos disfruten de la belleza del puerto, en instalaciones adecuadas.

“Hay que continuar en esta dinámica. A mí me da gusto saludarlos, decirles que su cariño, su amor, es parte de lo que a mí me fortalece para seguir trabajando dos, tres veces, más. Soy una mujer sumamente sensible pero el cariño del pueblo es lo que me hace redoblar esfuerzos. Seguiremos trabajando para ustedes con muchísimo amor, los abrazo con el corazón esta tarde”,