Venció la depresión desde su silla de ruedas

Un accidente de auto cambió radicalmente la vida de Efrén, el camión de carga que conducía se impactó de manera aparatosa con un tráiler, tras el percance, él quedó inconsciente y cuando despertó, se encontraba en una cama de hospital con la mayor parte del cuerpo paralizada.

A él, le dieron pocas expectativas de sobrevivir, hoy a ocho años del accidente se ha sobrepuesto y logró una medalla de bronce en los juegos nacionales paralímpicos en la disciplina de Lanzamiento Crava.

Efrén Corona Zaragoza, sufrió el accidente en el año 2014, después de ello vinieron cientos de problemas, económicos, familiares, médicos y de todo tipo, aunque a él poco le interesaron, se quedó metido en su mundo y se hundió en una terrible depresión, en la que permaneció siete años.

“Siete años viví sumido en la depresión, me daba pena salir, me sentía mal de que me pudieran ver en la calle mis conocidos porque no puedo caminar”. el diagnóstico médico indicó que estaba “paraplégico”, por la lesión en la cuarta vértebra de la columna vertebral, de modo que él jamás podría volver a caminar.

Lee también: Más de 50 años dedicado a la talachería

Relató que tras el accidente la vida cambió no sólo para él, sino para toda su familia que han tenido que gastar lo que no tenían para poder ayudarlo a solventar las necesidades médicas y disponer de su tiempo para ayudarlo en las rehabilitaciones, y toda la atención que ha necesitado.

Hace casi un año que conoció a un grupo de discapacitados organizados que practican deportes, este se conoce como la organización de deporte adaptado y aunque antes hubo mucha resistencia de su parte, logró integrarse, conocer amigos con problemas similares y empezó a practicar el lanzamiento de crava, que es una especie de bate de madera de 30 centímetros y la prueba es simplemente ver quien desde la silla de ruedas logra lanzarla más lejos.

Se ha convertido en un destacad atleta. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

“El que me ganó es el campeón nacional y latinoamericano de la disciplina, ha logrado llegar hasta más de 30 metros, yo apenas la he lanzado a poco más de 12, pero le vamos a seguir poniendo ganas para ir mejorando, porque esto es de paciencia y disciplina”.

“Hoy ya no hay depresión, ya puedo estar en la calle, salgo de la casa saludando a los vecinos y ya no me da pena que me vean en la silla de ruedas, tengo una nueva vida, estoy estableciendo metas y voy trabajando para lograrlas”.

Efrén junto con otros deportistas adaptados, fueron reconocidos este día viernes por el gobierno del estado, luego de los resultados positivos que trajeron, en estas justas fue la primera participación de Efrén, y trajo la primer medalla de bronce que orgullosamente cuelga en su cuello.

“Hoy me gustaría pedirle a la población en general que tenga más empatía con los discapacitados, que entiendan un poco que tenemos necesidades diferentes, que comprendan que nosotros hacemos un esfuerzo especial y muchas veces somos discriminados, y no encontramos la solidaridad de quienes no requieren de un aparato para caminar”.

Finalmente a sus compañeros discapacitados les envió un mensaje de aliento, “No están solos y no deben desistir, en sus metas y proyectos, hoy la vida es más complicada, tiene muchos obstáculos, pero echándole ganas vamos a salir adelante y podemos ser felices”.