Sacará Abelina a invasores del Parque Nacional El Veladero

A los invasores que están atentando contra el pulmón verde que todavía queda en el Parque Nacional El Veladero, se tienen que quitar y no permitir que lo sigan deforestando.

Así lo externó la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, al hacer un recorrrido en la parte alta de la colonia Dragos, para atender el incendio forestal que está consumiendo el cerro.

En entrevista que ofreció al llegar al campamento provisional que se instaló para dar instrucciones a los brigadistas que desde hace 18:00 horas trabajan para sofocar el incendio forestal, lamentó que se siga deforestando esta área protegida para construir viviendas.

Se trata de un cerro que es difícil de subir, traer camiones y hasta para caminar, pero pese a está problemática, están aquí personal de Áreas Verdes, Dirección de Ecología, Maquinaría Pesada, Protección Civil y Bomberos, combatiendo el fuego forestal de manera ininterrumpida.

La alcaldesa López Rodríguez crítico a quienes han invadido las laderas: "está es una invasión y es el Veladero, es la parte donde digo que hay que asumir la parte que nos toca, es un tema que no puede continuar".

Incendio en la parte alta del Parque Nacional el Veladero en Acapulco ha consumido hasta el momento 6 hectáreas. / Foto: Celso Castro / El Sol de Acapulco

A manera de interrogación, dijo, "yo no sé si no nos quedó claro lo que fue el huracán, que no es más que acabar con nuestra naturaleza. Yo no sé si no aman a sus hijos sino quieren a sus familias. Tenemos que rescatar el único pulmón natural que le queda al puerto de Acapulco y tenemos que cuidarlo".

Por eso puntualizó que su gobierno asumirá la parte que le toca y se tienen que quitar (a los invasores) por supuesto, porque están haciendo un daño de manera general a esta zona protegida.

Finalmente sostuvo una reunión con los mandos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Conafor y de los responsables de las áreas que participan en el combate al incendio forestal, para planear la estrategia que permita sofocar el ígneo elemento lo antes posible.