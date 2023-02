Tania Pimentel es la guía empresarial del reality Escuela imparables

Tania Pimentel, mujer empoderada y empresaria generadora de empleos, fungirá como consejera a lo largo de 12 episodios del reality Escuela imparables, en el que concursan 10 mujeres que tienen que demostrar su capacidad y visión para forjar su propia industria empresarial.

“Una de mis tareas es abolir la idea que las mujeres somos enemigas de unas de otras y el hecho de llevarlas a compartir nuestras experiencias acumuladas es para poder ayudarnos en crecer en conjunto”, declaró en entrevista con El Sol de México.

Para esta segunda temporada el show se realizó en escenarios naturales de Tulum, “tiene como finalidad capacitar a las participantes en el área de economía, finanzas, administración de empresas, liderazgo, plan de negocios, levantamiento de capital, product planning y emprendimientos con impacto social”, explicó la consejera.

Tania Pimentel, quien fue la triunfadora de la primera temporada de este reality, confió que el hecho de haber concursado “me llevó no sólo a ganar monetariamente, sino que aumentó en mí la confianza y aprendí a creer en mí, lo que ha continuado impactando en mi vida personal y profesional”.

Respecto a su propia empresa, adelantó, “mi intención es digitalizarla al ciento por ciento para impactar al mayor número de personas, el premio lo invertí en la empresa, adquirí más equipo, contraté a más personal. También al ser la triunfadora de la temporada anterior, se me facilitó una oficina por un año y logré una capacitación de maestría”.

Recordó que cuando fue concursante, el reto de competir con otras 10 mujeres de Latinoamérica fue difícil; “al principio no me caía el veinte que tenía que competir, lo veía como algo negativo, pero creo que mi gran crecimiento en la competencia siempre es conmigo misma y no hay que desearle mal a otras mujeres porque si gana una, ganamos todas. Eso es lo que me gusta el enfoque de Escuela imparables que todas ganamos en conocimiento y todas aprendemos”.

Tania ganó con el proyecto de una plataforma de intercambio de juguetes, “pensando un poco en el desperdicio que se genera cuando queremos consentir a los niños. Este fue mi modelo de negocios ganador”.

En Escuela imparables 2, participan las mexicanas Ana Yáñez, Mayra Ramos, Marisol Corona y Astrid Galindo; Mafe Moralez, de Brasil; Alicia Vivanco, de Perú; Rosymar González, Venezuela; Rebeca Mora, Costa Rica; Wendis Castro, Colombia y Natalia Salgado, de Chile. Se transmite los jueves a las 20:00 horas por E! Entertainment, bajo la conducción de LauraTobón y Silvina Moschini.