Julián Figueroa: ¿quién era su esposa y cuánto años tiene su hijo?

La noche de ayer se difundió la noticia del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. Él fue encontrado en su habitación dentro de su domicilio ubicado en la Ciudad de México. Ante su partida, varios de sus colegas, seres queridos y seguidores compartieron sus condolencias en internet.

Tras una serie de especulaciones, en los reportes preliminares se descartó que su cuerpo tuviera signos de violencia. Más tarde la madre expresó que su partida se originó a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. De este modo, su madre le pidió al público en general compresión y respeto.

Fue así como el cantante de 28 años dejó atrás a su hijo de 5 años, fruto de su relación con Imelda Garza-Tuñón, con quien tenía varios años de matrimonio y que, a pesar de algunos escándalos, se mantuvieron juntos.

El matrimonio de Julián Figueroa

Fue en el 2017 cuando Julián Figueroa contrajo nupcias con Imelda Garza, una actriz originaria de Veracruz que también tiene una gran presencia en las redes sociales; antes de casarse, ella ya tenía una carrera como modelo e incursionó en el mundo de la música también.

Un año después tuvieron a su hijo, al cual nombraron José Julián; a partir de ese momento Imelda se alejó de las plataformas digitales para dedicarse por completo a cuidar a su bebé. Por su parte, el hijo de Joan Sebastián se encargó de presumir a su familia en la web.





En el 2018 tuvieron a su hijo. Foto: captura de pantalla

“Hace 9 años tomé la mejor decisión de mi vida: pedirle a la mujer más hermosa que he conocido que fuera mi novia. No cambiaría un segundo de este hermoso viaje por todos los tesoros del mundo. Te amo Imelda desde el principio hasta el final. Eres y siempre serás mi único amor”, escribió Julián en una publicación de noviembre del 2022.

Las polémicas de su relación

En el 2021 se corrió un rumor en el que se afirmaba que Julián Figueroa había engañado a su esposa con la hija de Ninel Conde llamada Sofía Telch; sin embargo, fue Imelda quien decidió romper el silencio al afirmar que todo estaba bien en su relación.

“La verdad es que vivimos bajo el mismo techo, comemos juntos, dormimos juntos, vemos series juntos, platicamos… O sea, no es como que no tengamos esa comunicación y ese acercamiento que tienen todas las parejas”, comentó la actriz.







En otra ocasión, circuló una fotografía en la que supuestamente Julián se estaba besando con una joven, por lo que se indicó que se podría tratar de una infidelidad. Ante esta situación, él aseguró que se trataba de una seguidora.

“De las fotos que me tomaron, fue una chava que se me acercó cuando yo estaba cantando en un lugar al que me invitaron. Se me acercó, me dio un beso, yo después me acerqué la volví a abrazar, le dije: 'muchas gracias, hermosa', no sé qué, platicamos", afirmó.

También, se disculpó con su pareja: “Le ofrezco una disculpa a mi esposa, que creo es a la única a la que le puedo decir algo al respecto. Mi esposa es el amor de mi vida, lo siento si de alguna forma mi comportamiento no fue el mejor”.

Este no fue el único escándalo, pues una presunta persona cercana a Figueroa y su ahora viuda mencionó que ya no estaban juntos, ya que esto se debía a que no tenían libertad económica porque Maribel Guardia controlaba su dinero, aunque esto nunca fue confirmado por los involucrados.

