Conmociona muerte de Julián Figueroa

La sorpresiva muerte de Julián Figueroa, a menos de un mes de cumplir 28 años, sacudió al mundo del espectáculo que se volcó en palabras de consuelo para su madre la actriz y cantante Maribel Guardia.

Pocos como Leonardo Aguilar, quien recordó a su amigo, a quien frecuentaba, con quien componía y en alguna ocasión hasta compartieron el escenario.

Te recomendamos: Maribel Guardia se despide su hijo Julián Figueroa y revela la causa de su muerte

A la funeraria envío una enorme corona con un mensaje que hacía patente su cercana amistad, pero en redes sociales se extendió, publicó una foto en la que están juntos, un video en el que se les ve conviviendo y bromeando, una captura de un mensaje del pésame que le mandó Julián cuando falleció su abuela Flor Silvestre en 2020 y otro video más de ellos dos compartiendo el escenario.

“Las personas que se han ido viven en nuestro corazón y los mantenemos vivos a través de las acciones que honran su memoria. Siento una tristeza profunda, jamás imaginé algo así. Nos faltó mucho tiempo, muchas canciones por componer”, escribió Leonardo

“Te quiero mucho amigo, gracias por inspirarme siempre, nos hizo falta hacer nuestro dueto, la escribiré y la tendré lista para cuando nos volvamos a encontrar”, posteó el hijo de Pepe Aguilar.





EL MENSAJE DE SU MAMÁ





El hijo de la actriz costarricense Maribel Guardia y Joan Sebastian falleció la noche del domingo, a las 20:30 horas, en su casa de la Ciudad de México en Jardines del Pedregal a consecuencia de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, de acuerdo con el certificado de defunción.

“Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la

ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno”, compartió Guardia a través de sus redes sociales.

“Ruego comprensión por el profundo dolor por el que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron”, se lee en el comunicado.

El proceso de despedida se mantuvo muy hermético todo el lunes. En la madrugada, la carroza de una funeraria acudió al domicilio donde sucedió el hecho. Sus restos fueron incinerados.

En la mañana de ayer, el esposo de la actriz y modelo, Marco Chacón arribó al aeropuerto de la Ciudad de México, destrozado por la noticia.

Julián Figueroa con su mamá Maribel Guardia | Cuartoscuro

LA MÚSICA ERA SU PASIÓN





Julián nació un 2 de mayo de 1995, en la Ciudad de México. Inició su carrera profesional como intérprete de música regional mexicana en 2015. Publicó cuatro álbumes discográficos: Volaré (2017), Ay Amor (2019), Yo sería (2022) y Acústico desde casa (2020).

También se desarrolló como actor, primero en la bioserie de su padre, la cual llevó por título Por Siempre… Joan Sebastian: El Poeta del Pueblo (2016), producida por Carla Estrada para Televisa, en donde dio vida a su hermano José Manuel Figueroa de joven. Luego estuvo en dos episodios de Como dice el dicho; en el cortometraje Secretos de Familia (2022) y recientemente en la telenovela Mi camino es amarte (2022-2023), en la que interpretó al personaje Leonardo Santos, al lado de la actriz Ara Saldívar.

“Cuando me enteré que se había quedado con el papel de Leonardo me sorprendió, lo hizo bastante bien y se lo dije, que tenía un talento súper cañón y un gran futuro por delante. Le pregunté si quería seguir en el mundo de la actuación, me dijo que no sabía, que le había gustado, pero se interesaba más por la música.

“Era un chavo lleno de sueños, de talento, con una mente increíble para componer, escribir, una persona feliz de ser papá, platicaba mucho de su hijo y yo creo que la enseñanza más grande que me dejó es vivir el presente, disfrutarlo porque no sabemos cuándo vamos a dejar el plano terrenal”, compartió Saldivar en entrevista.

“Fue una persona con un corazón súper grande, noble, muy soñador, auténtico", le encantaba platicar cosas muy profundas, de la vida, del universo, la reencarnación, le gustaba mucho meditar. A veces era muy introvertido, callado, pero conmigo siempre fue un gran compañero, súper noble, siempre intentaba sacarme una sonrisa a pesar de que yo no estuviera en el mejor humor y viceversa”, agregó Saldivar.

Mientras su hermano José Manuel Figueroa, quien acudió a casa de Maribel Guardia a darle el pésame, comentó que le dio las gracias por haberle dado "un hermano tan bello, tan lleno de luz, de tanto corazón. Está pasando un momento difícil, quiere paz, estar tranquila, quiere vivir su duelo, la entiendo y la respeto. Nos queda claro que Julián unió a toda la familia", comentó.



Gossip Un pedacito de mi alma muere otra vez: José Manuel Figueroa habla sobre su hermano Julián



MENSAJES DE SOLIDARIDAD





Jorge Ortiz de Pinedo, Lucero, Tatiana, María Sorté, Ana Gabriel, Érika Buenfil, Kuno Becker, Susana Zabaleta, Alan Estrada y Lorena Herrera fueron algunos que externaron sus condolencias.

“Maribel es una de las personas más queridas en México y del ambiente artístico, no necesito ser madre para saber el dolor por el que ella está pasando, todo mundo lo dice, es el dolor más grande que una madre puede tener. Que se haya ido tan joven, dejando a un bebé tan chiquito, su único hijo, en verdad que no hay palabras para consolar a una madre. La amo con todo mi ser, es una mujer hermosa, bellísima por dentro, que siempre la he admirado y que estoy con ella en estos momentos, no hay palabras. Que el alma de José Julián vaya hacia la luz”, dijo Lorena Herrera.

“No hay palabras para un momento como el que está viviendo (la familia Figueroa). Éramos (Julián y yo) amigos de Instagram y nos recomendábamos series vía mensaje y me sorprendió mucho la noticia, no puedo imaginarme el dolor de Maribel, la verdad”, comentó Alan Estrada en entrevista.

“Yo lo único que puedo decir es que no debería de suceder que un hijo se vaya antes que una madre, nada más eso puedo decir y le mando el beso, el amor y el abrazo y decirle como ella me ha dicho a mí cuando yo sufro: ‘de tu mano, corazón’”, compartió en entrevista Zabaleta.





SU FAMILIA, SIEMPRE PRESENTE





Julián fue uno de los ocho hijos de Joan Sebastian; es el tercero que ha perdido la vida, ya que Trigo y Juan Sebastián murieron de manera trágica.

En 2013, el hijo de la costarricense conoció a Imelda Garza Tuñón; iniciaron un noviazgo, mismo que en 2017 formalizaron con una boda y, meses después, ambos recibieron a su primogénito, a quien nombraron José Julián Figueroa Garza; actualmente de cinco años.

Entre las últimas interacciones en redes de Julián fue el sábado pasado donde Julián recordó a su padre con motivo de su natalicio. El 8 de abril es la fecha de nacimiento de Joan Sebastian, quien hubiera cumplido 72 años.

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo es más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira, cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Vituperan los fanáticos Viva el poeta del pueblo, pero a mi me importa un bledo, yo sólo quiero a mi papá”

“Al demonio con los Grammy, la fama y el dinero, pues mi único dese es abrazarte… una vez más. Te amo papá y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”, escribió Julián.





Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julian Figueroa (@julian_f.f)













TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music