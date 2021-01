Día del Compositor: Ellas también cuentan su historia con música

La música mexicana ha contado con la visión de distintas mujeres que a través de sus letras han compartido su visión del mundo. En el siglo XXI, sus voces son además un medio más de expresión para luchar por la equidad y la justicia, e incluso apoyar a las víctimas de violencia a denunciar su experiencia a través de canciones con mensajes contundentes.

Mónica Vélez, autora de grandes éxitos como Mientes (interpretado por el grupo Camila) y Shabadabada (de OV7), lleva más de 30 años componiendo para distintos artistas, y ve con muy buenos ojos el trabajo femenino que se ha realizado en los últimos años, ya que cada vez ha visto más colegas que llegan a las listas de popularidad y reciben reconocimiento por su labor.

Recientemente se integró como vocal del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), lo que le ha permitido generar una serie de iniciativas para lograr la inclusión en la industria. Diversity sessions fue uno de los proyectos que creó para fomentar la participación de mujeres en la industria discográfica, y hasta el momento les ha dado excelentes resultados, y abrió las puertas para más trabajos similares.

"Estamos preparando una iniciativa del Día de la Mujer Compositora, vamos a incluir a varias chicas muy talentosas para la siguiente edición. Hemos buscado apoyo de quién se quiera sumar, no siento que exista una voz predominante, sino que somos muchas las mujeres que estamos buscando inclusión y escribiendo por nuestra cuenta. Hay otra iniciativa padre de un colectivo de mujeres que se llama Energía nuclear, que está lanzando a muchas cantautoras a proponer cosas, yo creo que cada vez van a ir surgiendo más y más voces", compartió con El Sol de México.

Energía nuclear es un colectivo que surgió con el propósito de apoyar a cantantes que inician su camino, y fomentar su presencia en espacios culturales, para fortalecer el mensaje en contra todos los tipos de violencia de género.

Una de las integrantes de dicho colectivo es Vivir Quintana, autora de Canción sin miedo, que se convirtió en un himno para los familiares de las víctimas de feminicidio el año pasado, e incluso ha sido traducida a idiomas como francés, portugués, inglés, italiano y lengua indígena. Gracias a la exposición que le dio este tema, para la cantante la música se ha convertido en un compromiso con las mujeres.

"Estoy tratando de visibilizar y generar conciencia, porque creo que tenemos que ser así en estos tiempos [...] Hace unos días comentaba con uno de mis hermanos que no podía hacer una canción así y no ir a una marcha o estar en la lucha exigiendo justicia. Estar presente en diferentes movimientos significa eso, mucho compromiso, mucha congruencia, también mucho respeto hacia la gente, y estoy muy agradecida porque hasta el día de hoy todavía me mandan nuevas versiones de la canción", comentó.

"Me emociona mucho ver como la contextualizan, para bien y para mal. Ver cómo se traspasa esa línea y ahora cómo estamos conectados por las redes sociales. Pero también me duele mucho saber que nos conecta la violencia en todas partes del mundo, no nada más en México, sino en Latinoamérica y en otros lados", añadió.

DEFIENDEN SUS RAÍCES

Lila Downs ha sido reconocida por explorar géneros como el regional y el ranchero, algo que ella considera un ejercicio profundo a nivel artístico, ya que asegura este tipo de música que resalta lo mexicano expresa lo más íntimo, pero también lo más difícil del sentir nacional. Y aunque hoy es una de las exponentes más importantes, reconoció que en sus inicios tuvo que trabajar

"Creo que así me crió mi mami, porque veía que yo estaba atraída por cosas que no eran mexicanas y me decía 'Oye niña, pon atención aquí'. Y ahora que tengo a mi hija pequeña, también nos llama la atención naturalmente muchas cosas que son de nuestro mundo globalizado, pero creo que hay tanta belleza y tanta fuerza en lo nuestro que vale la pena conservarlo y cantarlo a los cuatro vientos, como dice la canción", subrayó.

En 2018 Paty Cantú lanzó el tema La mexicana, que dio nombre al álbum que presentó dos años más tarde, y con el cual llegó a los primeros lugares de las listas de popularidad en el mundo. Para la cantautora, es un honor que un proyecto inspirado en sus raíces sea escuchado por personas de tantas nacionalidades.

"Todo lo que hago es con mucho orgullo. Es muy grato ver; en distintos países como Chile, Perú o Polonia, rankeado un disco que se llama La mexicana. A lo mejor no todos entendían el idioma, pero es algo que se siente. Para mí es importante hablar de experiencias reales, y ahorita estoy más conectada que nunca con el hecho de que hago música para hablar con la gente, para acompañarlos y para normalizar ciertas conversaciones, lo que voy a componer siempre va a ser desde la honestidad", compartió.