Cinta independiente se cuela a la fila por el Oscar

El director Michael Morris debuta en cine con la película independiente Mala suerte, buena suerte (To Leslie, en inglés), que retrata la vida de una mujer desahuciada, y llevó a su protagonista, Andrea Riseborough a desafiar las reglas de los premios Oscar, al mantener su nominación al lado de actrices salidas de grandes blockbusters de Hollywood.

Gracias a ello, el realizador ve con esperanza el generar un cambio en la industria, y que se volteen a ver este tipo de proyectos en futuras ediciones. “El hecho de que Andrea fue nominada por una cinta que salió en pocos cines, sin ningún anuncio, sin nada de lo que las cintas suelen tener, fue como un milagro”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

“Es algo que nunca había sucedido, sólo cuando se tenía un gran estudio detrás. En un mundo ideal, la Academia se daría cuenta que hay grandes actuaciones en proyectos de bajo presupuesto”, agregó.

Esta historia, cuyo rodaje duró tan sólo 19 días, sigue la vida de Leslie (Andrea), una madre soltera que tras haber gastado su premio de la lotería en alcohol, se encuentra en la ruina. Luego de que su hijo descubre que le robó, se ve obligada a volver al pueblo donde creció para intentar recuperarse.

Michael subrayó que se trata de una historia de amor, y lo que sucede cuando este sentimiento se estira hasta el punto de romperse. Asimismo, opinó que con un personaje tan complejo, y un libreto que tiene muchas capas, desea que la audiencia haga sus propias reflexiones.

Sobre el trabajo de la intérprete, con quien ya había colaborado previamente en la serie Bloodline (en 2016), señaló que además de sus capacidades actorales, tiene la habilidad para trasladar las emociones a sus movimientos físicos, algo que fue clave para brindarle más drama a las escenas.

“Cuando dices ‘acción’, su lenguaje corporal completo cambia, se convierte en esta otra criatura”, cuenta. “Es una actriz muy física, tiene mucha facilidad para representar los cambios físicos, y eso es algo que realmente vi cuando comenzamos a grabar y trajo a Leslie a la vida”.

ES SU PROPIA NOVELA

Antes de este debut en cine, Michael había dirigido episodios para exitosas series como Better Call Saul, 13 Reasons Why, House Of Cards, Locke & Key y Preacher. Según asegura, este salto al séptimo arte le dio la posibilidad de contar una historia con un ritmo diferente, que no requiere tanta trama, sino está centrado en el comportamiento del personaje.

“La televisión y el cine comparten talento, en la primera tienes una responsabilidad con el guion, pero también con la larga vida de la serie y los personajes, con episodios que no son tuyos e historias que se contaron hace mucho tiempo”, indicó.

Y agregó: “Tratas de hacer un capítulo de una gran novela. Pero en el cine tú eres la novela, estás creando una novela de principio a fin, lo que significa que cada decisión debe funcionar completamente, desde la música hasta las locaciones, ese es el trabajo”.

Mala suerte, buena suerte se estrenó este fin de semanaen salas de cine, es apta para adolescentes y adultos.