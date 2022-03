AIFA eleva precios en el sector inmobiliario

TOLUCA. La operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la zona de Santa Lucía provocó un aumento de los precios de inmuebles y terrenos en los tres municipios mexiquenses ubicados en esta zona: Nextlalpan, Tecámac y Zumpango, donde actualmente viven alrededor de 900 mil personas.

De acuerdo con las plataformas Mercado Libre y Marketing VP de Lamudi los precios se incrementaron hasta dos mil pesos por metro cuadrado, principalmente en Zumpango y Tecámac, los municipios más cercanos a la terminal aérea.

La información de las plataformas electrónicas advierte que de 2019 a 2021 se presentó una variación de 21 por ciento en los precios de venta para el caso de Tecámac, que en promedio eran de 10 mil 360 pesos por metro cuadrado, pero ahora llegan hasta 12 mil 552 pesos.

En el caso de Zumpango, el costo promedio de las viviendas pasó de ocho mil 215 pesos a ocho mil 839 pesos por metro cuadrado, en el mismo periodo de 2019 al cierre de 2021, lo cual representa una variación de ocho por ciento.

El empresario Francisco Cuevas Dobarganes, presidente de la Unión de Industrial del Estado de México (UNIDEM), destacó que el AIFA será un detonante para la zona nororiente de la entidad.

Sin embargo, advirtió que el desarrollo inmobiliario no sería de las magnitudes que se ha referido. “Se está construyendo el nuevo parque industrial que se va a hacer en Nextlalpan, sin embargo, fuera de ese proyecto lo demás no tiene como mucho sentido, no tiene mucho orden, no tiene mucha secuencia”.

“Sin duda alguna va a generar problemas muy severos, la gente cree que en todo el alrededor del Felipe Ángeles va a ver un desarrollo inmobiliario brutal, empresarial, y esto no es cierto”, aclaró.

También apuntó que previo al proyecto del AIFA, empresas inmobiliarias como Casas GEO, Urbi, Sadasi, Ara y Homex, las cuales construyeron en Zumpango y Tecámac, llegaron a tener hasta 45 por ciento de desocupación de viviendas.

De acuerdo con la cartera vencida del Infonavit, en el municipio de Zumpango existen 13 mil 540 viviendas abandonadas y en Tecámac otras nueve mil.

Cuevas Dobarganes consideró que el desarrollo urbano debe darse de forma ordenada para no afectar la producción agrícola de Nextlalpan, Tecámac y Zumpango, que es una zona de granjas avícolas, de siembra de alfalfa y cebada, y ranchos productores de leche.

Señaló que según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el número de empleos del AIFA será paulatino, pues se tiene programado que vaya creciendo el número de empleos directos. Serían 16 mil 688 al inicio de las operaciones hasta llegar a más de 80 mil que sumados a los indirectos sumarían 250 mil.

El AIFA será inaugurado mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador. “El proyecto contempla la construcción de dos pistas para servicio civil y una para servicio militar, siendo un aeropuerto de uso mixto. Además de las pistas, el proyecto del AIFA comprende la construcción de un edificio terminal, torres de control para aviación civil y militar, hangares, servicios aeroportuarios y de pasajeros, aduana, terminal de carga, área de paquetería, entre otras instalaciones”, dice la página oficial del aeropuerto.