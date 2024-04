Renuncia dirigente municipal del PRD a su militancia

Luego de 25 años de militancia en el Partido de la Revolución Democrática, Bulmaro Cabrera Rojas, renunció a la dirigencia municipal del PRD, cargo que mantuvo por cuatro años en el municipio.

Al anunciar su renuncia como dirigente del PRD municipal Bulmaro Cabrera, dijo que las razones por las que deja el partido donde militó por 25 años, es el cierre de espacios para el proceso de este año.

“Hoy estamos valorando nuestra participación en otro partido político, me voy con la frente en alto, me voy del PRD porque no tomaron encuenta nuestra propuesta entre las y los hombres que van a participar en el proceso electoral 2024”, manifestó.

Respaldado por unos 50 perredistas quienes también renunciaron a su militancia, Bulmaro Cabrera, dijo que hay pláticas con dirigentes de los partidos de Morena y de Movimiento Ciudadano, para integrarse a cualquiera de estos dos institutos políticos.

Cabrera Rojas, señalado que la sedición que están tomando de dejar al PRD, es seria, firme y responsable, recordó que cuando tomó las riendas de este partido en Acapulco, se encontraba en una situación crítica, que pudieron sobre salir con trabajo y respuesta a la militancia.

Dijo que no hubo voluntad política por parte de los dirigentes nacionales y estatales del Partido de la Revolución Democrática, para responder a las propuestas que la dirigencia municipal hizo para el proceso 2024.