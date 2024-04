Renuncia Genaro Vázquez y coordinadores distritales a MC

El coordinador de Movimiento Ciudadano en Acapulco y precandidato a la presidencia municipal porteña, Genaro Vázquez Flores renunció a la militancia de este partido y anunció su adhesión a la candidatura de Abelina López Rodríguez, quién busca la reelección.

La determinación del también regidor se da luego de que el martes por la tarde el dirigente nacional de MC Dante Delgado Ranauro presentó al morenita Yoshio Ávila, sobrino del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero como posible candidato a alcalde porteño.

En declaraciones a medios de comunicación, Vázquez Flores dijo que con él se van los siete representantes distritales locales y los dos federales.

"Nos han engañado a mucha gente que creímos en Movimiento Ciudadano, lo siento por Yoshio, sé que se va a arrepentir el muchacho, de llegar a un lugar donde en la práctica es una cosa y en el discurso es otra. Estoy seguro que después del 2 de junio. O va a saber en dónde esconderse, porque lo van a utilizar", señaló.

En su mensaje, el edil porteño acusó que en Movimiento Ciudadano se quejan de la vieja política y debería ser Dante Delgado el que se retire de la política del país.

Comentó que al sobrino del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, Yoshio Ávila, solo le dejará el cascarón del partido porque la estructura le pertenece.

"hoy les aviso que yo voy a reelegirme en la regiduría de Acapulco. Voy en la planilla con Abelina López Rodríguez. No me voy solo, me voy con ustedes. Nos vamos todos y a MC le vamos a dejar el cascaron", mencionó.