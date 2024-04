Siete hombres y una mujer van por la Alcaldía de Acapulco

A escasos 58 días para que se desarrolle la jornada electoral del dos de junio de este año, en Acapulco se han registrado un total de Ocho candidatos a la Presidencia Municipal, dos de estos respaldados por coaliciones de partidos políticos y cinco más abanderados por un solo instituto político.

Entre los candidatos registrados por la presidencia de Acapulco, se encuentran la actual alcaldesa quien busca su reelección Abelina López Rodríguez, por la coalición formada por los partidos Morena-PT-PVEM, mientras que la coalición PRI-PRD-PAN, registró al empresario Carlos Granda, quien también aspiró en un inicio a abanderar los comités de defensa de la Cuarta Transformación.

Mientras que Movimiento Ciudadano también respaldará a otro morenista quien busco ganar las encuestas para ser el abanderado de Morena en este proceso, Yoshio Avila, quien ha emprendido una campaña en contra de la candidata del partido guinda Abelina López Rodríguez.

Por su parte el Partido Encuentro Social (PES) registró como su candidato para la contienda electoral a Ramiro Solorio Almazán, quien el pasado proceso se integró a Movimiento Ciudadano donde logró ingresar al Cabildo de Acapulco a su sobrina Brenda Hernández Marino, quien posteriormente rompió compromisos políticos.

El Partido Fuerza X México enfrentará este proceso electoral con su candidato el transportista y ex funcionario del gobierno del PRI que encabezó el ex gobernador Héctor Astudillo Flores, Miguel Angel Piña.

Por sui parte, el Partido México Avanza postuló a quien fuera director de Vía pública en Acapulco en la actual administración y destituido del cargo por presuntas irregularidades Raúl Ceballos.

Por último el partido otro de nueva creación Movimiento Laborista, registró como su candidato a la alcaldía, a su propio presidente estatal Víctor Aguirre Alcaide, ex regidor y ex militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y por el partido Bienestar también de nueva creación, estará su candidato Edson Rivelino Pérez Salas, ex presidente del comité municipal del Partido Acción Nacional.