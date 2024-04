Norma Otilia impugna candidatura de Jorge Salgado

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, quién fue exhibida en videos tras reunirse con el líder de un grupo delictivo, dio a conocer que impugnó la candidatura a la presidencia municipal de Jorge Salgado Parra ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena.

En un discurso prácticamente de despedida, la edil dijo que estaba a la espera de lo que resuelva la Comisión, y señaló que esperaba que el partido transparentara el proceso interno para definir al candidato a la alcaldía.

Se le preguntó si apoyaría esta postulación, dado que Jorge Salgado ya fue registrado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y señaló que ellos traían los números y que no necesitaban de su apoyo.

Lanzó un llamado al partido a garantizar la confiabilidad y que legitime la candidatura a la alcaldía de Chilpancingo, pues señaló que el partido ha luchado a favor de la democracia y por los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

En su mensaje, comentó que su lucha nunca ha sido por un cargo y que incluso ganó sin el efecto Andrés Manuel López Obrador, además de que obtuvo el triunfo ganando el respeto a la población.

Sobre Jorge Salgado Parra, Hernández Martínez dijo que le tenía respeto y que lo conocía desde hace 10 años, cuando eran oponentes políticos, cuando él defendía al PRD.

Dio a conocer que se encuentra en proceso de escribir su libro, el cual tendrá contenido que públicamente no se dice de vida política.

También, agregó que después de las elecciones comenzará a preparar el proceso de entrega recepción ante el notario público, por lo que aseguró que quien la sustituya tendrá la vara muy alta.