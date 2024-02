FGR responsable de investigar a líder criminal: Norma Otilia

Luego de que en una entrevista televisiva el supuesto líder del grupo criminal, Celso Ortega revelara que tuvo tratos con la alcaldesa de Chilpancingo y ésta no cumplió con entregarle la administración del rastro y la venta de carne en el mercado, Norma Otilia Hernández Martínez respondió que le toca a la Fiscalía General de la República investigar el tema y ellos habrán de establecer responsabilidades.

Durante la conferencia matutina de la edil prefirió no entrar en polémicas, solamente indicó que tiene que ser la Fiscalía federal la que tome cartas en el asunto, recordó que de manera personal acudió a ponerse a disposición de la FGR para que se le investigara luego de que se filtraron los videos platicando con un hombre armado.

La edil consideró que el reportaje publicado la semana pasada tiene “sesgos”, tal como lo evidenció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En el tema del rastro municipal que el supuesto líder criminal señaló que sería adjudicado a la organización criminal, Norma Otilia expresó: “jamás pondría en riesgo el tema, me refiero de los ingresos, en los dineros del pueblo de Chilpancingo”.

“Yo considero que ahorita son tiempos electorales y cuando son tiempos electorales sucede lo inesperado y seguramente verán cosas peores de distintos actores políticos, entonces ya he entendido este juego político y creo que es mejor menos grilla y más chamba”, dijo la edil para seguir abordando el tema de vincular al partido morena con los grupos delincuenciales.

Insistió en que el tema no puede ser solo debatido en medios de comunicación sino en los tribunales, “Toda situación como esta que hoy me vincula está en manos de la Fiscalía y solamente es la Fiscalía quien va a determinar si es o no es, si estuve o no estuve, yo ya no puedo decirlo porque realmente esto trae confusión ante la gente, entonces lo que digo es que haga su chamba la Fiscalía”.