Alejandro Arcos inicia campaña para la alcaldía de Chilpancingo

Un silencio permeó en el evento de arranque de campaña del candidato de la alianza PRI-PRD-PAN a la alcaldía de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, quien reconoció que cumple con los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Les pido que me comparen con los principios y los ideales que ha manifestado nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde ha dicho, no mentir y no traicionar, yo les pregunto y les pido que me evalúen, quien los cumple más, el aquí presente o el candidato o los candidatos del partido en el poder”, señaló.

En la Alameda Francisco Granados Maldonado, el candidato perredista pidió a los presentes que lo evaluaran conforme a esos ideales del máximo líder de Morena, y se darían cuenta que él ha cumplido al pie de la letra con esos principios más que los propios militantes de ese partido.

Este evento partidista se dio ante la presencia de unas mil 500 personas, dónde destacó la asistencia de Magdalena Hernández, quien es hermana de la actual alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez.

En el evento, Alejandro Arcos dirigió la mirada hacia la hermana de la edil morenista y mientras le levantaba la mano, decía que la alianza será con los ciudadanos, más allá de las ideologías partidistas.

También, lanzó el llamado a la unidad social, y a no permitir que los partidos políticos dividan a los Chilpancingueños en este periodo de campañas.