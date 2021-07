Tráiler de The Walking Dead temporada 11 promete un final épico

Star Channel estrenará el primer episodio de la temporada final de The Walking Dead el próximo 23 de agosto a las 22:00 horas. Los fans ya han podido ver las primeras imágenes y el tráiler, que se han presentado en el panel de la serie en la Comic Con virtual.

El clip comienza mostrando a Negan, que rememora algunos "malos recuerdos". "Si vivimos, vivimos por ellos. Si morimos, morimos por ellos", dice una voz en el tráiler, que incluye imágenes de Eugene, Princess, Yumiko y Ezekiel tras ser capturados por la Commonwealth. En el adelanto también se puede ver a los Segadores, dispuestos a capturar a Maggie. "Esa gente no se detendrá", se escucha. "Dios ya no está aquí", añade el padre Gabriel. Doble Vía Netflix lanza tráiler de "The Witcher: La pesadilla del lobo"

El video también muestra el aparente acercamiento entre Maggie y Negan. "La única manera para que esto funcione es la confianza mutua. ¿Qué contestas a eso?", pregunta el viejo villano. "Si tú confías en él, yo también lo haré", añade Daryl. "La mujer que se marchó no es la que está frente a ti. Sigue presionándome, Negan, por favor", asegura una amenazante Maggie apuntando con un arma al asesino de Glenn.

También se han lanzado varias imágenes de los personajes, así como una descripción de su situación de cara a los nuevos episodios. "Aunque Maggie ha logrado controlar su terror psicológico por las cosas que ha visto y hecho con el fin de seguir adelante, está más que decidida a luchar por un futuro. Un futuro para su hijo. Pero con la omnipresencia de Negan rondando su mente, es muy posible que Maggie no controle tanto como cree.

Negan se aseguró un lugar en la comunidad que se ganó con mucho esfuerzo, pero Maggie lo pone en peligro. No le gusta que su destino esté en sus manos. Pero se trata de sobrevivir, y Negan sabe cómo sobrevivir", revela sobre los personajes de Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan.

"Rosita sabe cómo criar a su hija y estar a la altura de las exigencias de cualquier misión. Es una soldado inflexible y una madre que sabe mantener la calma en los momentos de máxima presión. Es una líder esencial en Alejandría y sopesa cuál es la mejor forma de proceder ante las dificultades y opiniones diferentes. En lugar de buscar a Dios, Gabriel busca la verdad. Puede que esté en un lugar oscuro, pero logra pensar con claridad. Es estable y sabe luchar por el grupo haciendo de todo. Si Dios se está acercando a Gabriel, Él tendrá que esperar", agrega sobre los protagonistas encarnados por Christian Serratos y Seth Gilliam.

Sobre Aaron (Ross Marquand) la cadena afirma que "ha sufrido un accidente en la carretera, así que la seguridad es su prioridad. Es algo personal. Es su hija. Es la comunidad que él ayudó a construir. A Aaron le mueve la compasión y se pregunta si queda humanidad en el mundo. ¿Gabriel tiene razón? ¿Las personas malvadas son la regla y han dejado de ser la excepción?".

"Alden es un hombre muy leal y tolerante. Siempre ha cuidado a los que le rodean y ha decidido seguir su camino. Con la Colonia Hilltop incendiada y Alejandría en ruinas, sus sentidos y observaciones están en máxima alerta", desvela sobre el personaje de Callan McAuliffe.

Por su parte, Magna (Nadia Hilker) "luchará por las cosas realmente importantes", mientras que Lydia (Cassady McClincy) se ha hecho un hueco en la comunidad como soldado de confianza y "ya no dejará que otros hablen por ella".

Star Channel ha adelantado que, además del estreno el 23 de agosto, la madrugada anterior al lanzamiento los fans podrán disfrutar del primer episodio de The Walking Dead temporada 11 en versión original con subtítulos al español de manera simultánea a su estreno en Estados Unidos.