The Walking Dead: Primer vistazo a la temporada 11

AMC estrenará el 22 de agosto la temporada 11 de The Walking Dead. La cadena ha lanzado el tráiler de los nuevos episodios, adelanto en el que los fans han podido ver a Mercer luciendo su icónica armadura roja.

La Commonwealth todavía no se ha presentado oficialmente en The Walking Dead, aunque la serie ha dejado muchas pistas. Los primeros indicios del grupo misterioso llegaron cuando Eugene se puso en contacto por radio con una mujer llamada Stephanie y accedió a reunirse con ella. Doble Vía Danai Gurira volverá a ser Okoye en la serie de Black Panther de Disney+

Pero Eugene y su grupo pronto se arrepintieron de su decisión cuando fueron capturados por una banda de soldados. En los cómics Mercer es oficial de la Commonwealth y líder de su ejército. Se caracteriza por llevar una armadura roja, mientras que el resto de soldados van vestidos de color blanco.

En el tráiler se puede ver a los protagonistas preparándose para la guerra y hacia el final del clip aparece Michael James en el rol de Mercer, custodiado por varios soldados con armadura blanca.

Las sinopsis de los episodios 1 y 2 de la temporada 11 han revelado que la Commonwealth tendrá mucho peso en la trama, ya que el segundo capítulo (Acheron: Parte II) estará centrado en Yumiko, quien planta cara a sus captores poniendo a Eugene, Ezekiel, Princess y ella misma en peligro.

"Al regresar a Alexandria de una misión crítica para buscar comida, el grupo se da cuenta de que no es suficiente. Maggie propone un nuevo plan, potencialmente una misión suicida. ¿Qué opción tienen? Deben encontrar más comida para toda su gente a fin de sobrevivir y reconstruir Alexandria de manera eficiente. Si no lo hacen, Alexandria caerá, arrastrándolos consigo. Una vez en la carretera, estalla una violenta tormenta que los obliga a entrar en un túnel subterráneo. A medida que los nervios se exacerban y aumentan las sospechas, se produce el caos. El terror es implacable en la recta final de The Walking Dead, nuestra gente vislumbra lo que Maggie y su grupo soportaron antes de regresar a Alexandria. Mientras tanto, los capturados por los extraños soldados son reubicados en otro lugar no revelado", reza la sinopsis de Acheron: Parte I. No te pierdas próximamente la temporada 11.