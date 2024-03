Tamales de Tichinda, rico manjar de la Costa Chica para el mundo

Blanca Merced Rodríguez Lucero, cocinera tradicional de la región Costa Chica, con más de 30 años de experiencia en la cocina, se ha dado a conocer en su localidad por la elaboración de los tamales de Tichinda.

Con un toque de manteca, chile criollo, guajillo, ajo, hierba santa, masa y envuelto en hoja de maíz, se cocinan bajo el vapor de la olla para fusionar aromas y sabores que le dan un sabor único.

Llevan en su preparación y cocción alrededor de más de una hora y para limpiar una costalilla de Tichinda (molusco), es más de un día con más de 3 personas.

Blanca Merced Rodríguez Lucero tiene más de 30 años de llevar el sabor de Costa Chica a todo Guerrero. /Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco.

“La Tichinda es parecida al mejillón, es un molusco que se cría debajo de los mangles y hay dos tipos de clases el que se usa para el ceviche se da en el lodo, y las de racimo es para el tamal”, narró Blanca.

Actualmente se dedica a vender en Cuajinicuilapa los tamales en 40 pesos durante tres días a la semana, con los cuales se ha dado a conocer en municipio.

Los ricos tamales de tichinda se elaboran con el molusco de racima y se degustan con salsa y limón. /Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco.

“La Tichinda suelta un poco de caldo y es el que le da el sabor al tamal; algunos lo degustan con salsa de molcajete y con limón”, narró la cocinera tradicional.

Ella aprendió a cocinar desde que tenía 10 años, ya que en hogares de la región de la Costa Chica de Guerrero se enseña desde tempra hora y ella fue enseñada por su abuela materna.

La enseñanza de la cocina se inicia con moler el nixtamal, hacer la masa y después a echar tortillas, hacer salsas y después guisados.

Blanca es madre de 5 hijos, de los cuales 4 son mujeres: Mari Julia, Africa, Isela, quienes la ayudan en la cocina y a su corta edad ya saben hacer de todo. Una estudia la secundaria, otra la preparatoria y la universidad.

Con el molusco no solo hace tamales sino también elabora un ceviche, el cual lleva como ingredientes chile verde, cebolla, cilantro, jitomate, naranja; “nosotros asamos ajo y orégano con aceite para que no duela el ombligo”, éste se come con galletas saladas o con tostadas, concluyó.