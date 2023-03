Se niega a dejar morir la tradición de las escobas de varas

Elaborar y comercializar escobas de varas, es una actividad que don Eutimio Vargas Sánchez se niega a dejar morir, pues a pesar de que ya prácticamente nadie busca este producto él la siga fabricando y recorre las calles ofreciéndolas por 25 pesos cada una.

El negocio lo aprendió de su padre, y desde los 12 años, don Eutimio aprendió conocer la planta a la que él simplemente llama “escoba de varas”, sabe los lugares donde crece de manera natral y todos los días apenas empieza a amanecer él toma su machete y camina al cerro para cortar las plantas.

Lee también: Huyendo de Michoacán llega a Acapulco en bicicleta

“Las llevo a la casa las amarro y las prenso con piedras, luego tomo las que ya están secas y me salgo a venderlas, estas que lleve hoy, en unos días estarán listas para venderse”.

Refirió que hace años vendía 20 o 30 escobas diario, hoy los días buenos vende dos y a veces sólo una y muchos días tiene que regresa a su casa sin haber tenido suerte, sin embargo, eso no lo desanima él asegura que el trabajo es muy importante para mantenerse activo en el tiempo que Dios le preste para estar aquí.

Tenemos que trabajar para sacar algo al menos para echarse una memela, yo trabajo con las escobas, pero cuando empiezan las lluvias y ya no se puede cortar, entonces me voy al río a sacar arena, “el año pasado me fue mal porque me robaron, como 10 metros de arena, la saqué y en la mañana se la habían llevado”.

Desde muy joven aprendió el oficio de albañil./ Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Don Eutimio hoy tiene 84 años, y aunque escucha muy poco, su capacidad de entender la vida es muy lúcida y recuerda que de la venta de escobas en el pasado pudo mantener a su familia y de sus hijos tres ya han fallecido.

En especial recuerda al mayor que desde joven aprendió el oficio de albañil, “a él me lo mataron en una colonia arriba de la Plan de Ayala, pero el le gustaba tomar, él vio que de albañil ganaba buen dinero, pero trabajaba y en la tarde se emborrachaba, entonces el dinero le hizo mal”.

Aseguró que él si ha llegado a tomar, pero no le gusta, él prefiere trabajar para tener un dinerito para comer bien, aunque actualmente está muy difícil hasta para sacar para la comida, “Hay días que vendo una escoba, otros días dos, y eso no alcanza”.

Doble Vía Jugar ajedrez ayuda en la escuela y en el hogar

“Todavía Dios me está dejando y aquí ando luchándole a la vida, a veces vendiendo escobas, otras sacando arena, pero siempre en el trabajo honrado”.

La popularidad de las escobas de varas se han mermado conforme ha avanzado la modernidad, por un lado se encuentran productos como los rastrillos o escobas sintéticas, que hacen la misma función de la escoba de varas, y son más duraderas.

También el hecho de que la mayoría de las calles de la ciudad están cubiertas de concreto y ya no es necesario utilizar escobas de varas para mantenerlas barridas, como se utilizaba en el pasado, para que se pudiera arrastra la basura sin que se llevaran la tierra de la calle.