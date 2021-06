Q regresa en el nuevo tráiler de la temporada 2 de Picard

Paramount+ ha lanzado un nuevo tráiler de Star Trek: Picard. La serie volverá en 2022 con su segunda temporada, una entrega en la que el personaje de Patrick Stewart y su equipo se enfrentan a Q (John de Lancie).

En el clip se puede ver al protagonista buscando a Laris (Orla Brady). "¿Qué demonios está pasando aquí?", se pregunta. "Excelente pregunta, Jean-Luc. Mi capitán, cuánto te he echado de menos", contesta Q. Tal como reza el clip, "el tiempo se ha roto" y los protagonistas tendrán que "salvar el futuro" y conseguir volver a casa sanos y salvos. Doble Vía Tráiler de Monstruos a la obra, la serie de Disney+ que tiene nueva fecha de estreno

Además de confirmar el regreso de Q y la ruptura temporal, el tráiler también muestra el nuevo diseño de Siete de Nueve (Jeri Ryan), que ya no tiene implante en su ojo izquierdo.

"A finales del siglo XXIV y 14 años después de retirarse de la Flota Estelar, Jean-Luc Picard lleva una vida tranquila en su viñedo, Chateau Picard. Cuando lo busca una misteriosa joven, Dahj (Isa Briones), que necesita su ayuda, pronto se da cuenta de que ella puede tener conexiones personales con su propio pasado", reza la sinopsis de la serie, creada por Alex Kurtzman. Santiago Cabrera, Alison Pill, Harry Treadaway, Evan Evagora, Peyton List, Michelle Hurd, Neraida Bega, David Paymer y Michael Eshaun York completan el reparto. Time has been broken. #StarTrekPicard season two, coming 2022 💫 #StarTrek pic.twitter.com/OjqarMnFBr — Star Trek (@StarTrek) June 16, 2021

La segunda temporada de la serie llegará a Paramount+ en 2022. Además, la ficción fue renovada por una tercera temporada que ya ha comenzado su producción. En España Picard se puede ver en Amazon Prime Video.