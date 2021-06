Brutal tráiler final de La guerra del mañana

Los alienígenas muestran su espeluznante aspecto en el tráiler final de 'La guerra del mañana', la superproducción dirigida por Chris McKay y protagonizada por Chris Pratt e Yvonne Strahovski, que se estrenará en Amazon Prime Video este 2 de julio. Un viaje en el tiempo para combatir a una brutal invasión extraterrestre de hambrientas criaturas que han llegado a la Tierra con un único objetivo: satisfacer su insaciable apetetito a base de una dieta rica en humanos.

El mundo se paraliza cuando un grupo de viajeros en el tiempo se transporta desde el año 2051 para entregar un mensaje urgente: La humanidad está perdiendo la guerra mundial contra una terrible especie alienígena. "Somos comida, y tienen hambre", alerta el tráiler.

La única esperanza de supervivencia de un mundo casi sin soldados que lo defiendan es que humanos del pasado sean transportados al futuro y se unan a la lucha. Entre los reclutados está el profesor de instituto y padre de familia Dan Forester (Pratt) quien, decidido a salvar el mundo por su hija, se une a un escuadrón liderado por Vicki Winslow (Yvonne Strahovski).

El tráiler muestra que en esta lucha para salvaguardar a la Humanidad se unirá Slade (J.K. Simmons), el progenitor de Dan, el cual es reclutado después de que su propio hijo le pide que le acompañe al futuro. Y en este adelanto, se muestra el aspecto de los extraterrestres que invaden la Tierra.

Seres, tal y como señala el personaje de Strahovski, que están dotados con una inteligencia extraordinaria y con una serie de elementos físicos que les permiten nadar con suma rapidez, así como también de volar, siendo capaces de adaptarse a cualquier medio. "Nuestro enemigo es más listo, más rápido y más fuerte de lo que os podáis imaginar", dice.