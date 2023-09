Las "imágenes del milagro" le ayudan a reiniciar su negocio

Doña Edelmira Castro Morales, es una de las comerciantes del Mercado Central que el pasado 5 de junio, se vio afectada por el incendio que acabo con el patrimonio de casi 600 locatarios, sin embargo, ella vivió el milagro de no perder sus imágenes de los llamado Niño Dios, que no fueron consumidos por la intensas llamas.

La madrugada del pasado 5 de junio, los más de 345 puestos que se encontraban en el interior de la nave mayor del mercado central se redujeron a cenizas, al igual que la mercancía que había en el interior de cada uno de estos, sin embargo, más de 50 imágenes de los Niños Dios de la señora Edelmira Castro, quedaron intactos, lo que para ella misma representó un gran milagro que ahora agradece poque estos son parte del puntero que tiene en su local.

Además de tener las imágenes de los Niños Dios, doña Edelmira, cuenta con desde hace más de 30 años con un local en la nave ropa donde expende todo tipo de trajes desde los utilizados en los festejos de la Revolución Mexicana, Independencia de México, Día de Muertos hasta para desfiles y fiestas de cumpleaños.

Con un rostro de esperanza, pero recordando el dolor que sufrieron el pasado 5 de junio con el incendio, la comerciante dijo que. “Los niños dios es mi puntero los que no se quemaron, damos mayoreo y menudeo, tenemos máquinas para todo tipo de costura, ahorita ya no descansamos desde el incendio para poder recuperarnos, lo único que me quedó son los niños dios que no se quemaron”, expresó.

Dijo que es una gran tradición la vendimia en l mercado central, ya que desde niña sus padres tenían el local en la entrada número 17 donde aún se encuentra el puesto que ahora le pertenece, y que es de donde ha podido vivir junto con sus hijos que también son parte de la aventura del comercio.

“Somos 13 hermanos, y todos están dedicados a está actividad en el mercado central, también se dedican a la venta de ropa de todo tipo de traje, mientras que otros su trabajo es restaurar las imágenes de los Niños Dios, y toda clase de imágenes de las iglesias, aquí los restauran y los pintan, hacemos todo tipo de costra tenemos las maquinas que se requieren”, preciso.

Doña Edelmira Castro tuvo grandes pérdidas por el siniestro. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Señaló que se ha encomendado mucho a sus imágenes de los Niños Dios que no se quemaron en el incendio del cinco de junio, mientras que, por otro lado, manifestó que como afectados, han pedido la ayuda para que todos vengan a comprarnos luego del incendio y así poder recuperarnos.