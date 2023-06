Aún hay personas honestads: recibe transferencia de 27 millones de dólares por error y decide devolverlos

Quizá en algún momento hayas encontrado la frase “el que lo encuentre se lo queda”, principalmente en referencia al encontrar dinero u otros objetos tirados en el piso, sin detenerse un momento a mirar alrededor para encontrar a un dueño, pese a que esto pudiera ser el único recurso que pudiera tener una familia para comer, siendo esto en lo último que se piensa.

Pero si se pensaba que esto sólo sucedía en la calle que podría sonar complicado, lo cierto es que también se encuentra estipulado en las instituciones bancarias, pues dentro de sus normas se encuentra que el equivocarse en el destinatario de una transferencia no obliga a la persona que recibió el dinero a devolverlo, aunque no todo a los que les ha pasado piensan lo mismo.

Recibe 27 millones de dólares en su cuenta por error

Una tarea que se ha vuelto común son las transferencias bancarias, pues ha facilitado el envío de dinero sin la necesidad de salir y hacer largas filas en un banco como ocurría en el pasado, aunque pueden existir errores que hagan que el dinero sea recibido por la persona equivocada, tal y como le sucedió a Antonio Pereira, quien recibió por equivocación 27 millones de dólares.

Según ha declarado el propio Pereira, tras percatarse de la suma superior a los 461 millones de pesos tomó la determinación de devolver el efectivo de manera íntegra, pese a que en su cuenta sólo contaba con apenas 800 pesos, pues ha revelado que no cuenta con un ingreso fijo, ya que labora como taxista en su natal Brasil, con lo que mantiene a cuatro hijos y 14 nietos.

El hombre ha puntualizado que nunca en su vida ha visto el dinero de esta manera, además que está consiente que no conseguirá esa suma a menos que gane el equivalente a la lotería en su país, aunque no juega por lo que lo considera complicado, además de que su decisión también partió del hecho de que desde que recibió el dinero sabía que la suma no era legal, pues debía tratarse de un error.

“Sólo quiero lo que es mío”

Entrevistado por TV Anhanguera y g1 Tocantins el hombre ha puntualizado que, pese a que la suma pudo cambiarle la vida, en ningún momento pasó por su mente quedárselo, además de que asegura que haber regresado hasta el último centavo dejó en paz a su consciencia e incluso aseveró “No pensé ni un segundo en hacer el mal. Soy una persona muy honesta, sólo quiero lo que es mío”.

Aunque de acuerdo a las leyes del país sudamericano el hombre no se encontraba errado, pues si hubiera determinado quedarse con la fuerte suma pudo haber enfrentado consecuencias legales, al grado de ser acusado penalmente de desfalco por enriquecimiento ilícito, aunque hasta el momento se desconoce si recibió alguna recompensa por haber regresado tal suma.

Finalmente, de acuerdo con la información que ha surgido hasta el momento, si las autoridades tomaron parte en el caso por la suma, si el monto permaneció en manos de la institución bancaria, ni mucho menos la identidad del propietario de la suma, pues hasta el momento Antonio sólo se ha limitado a contar la forma en que pasó la historia, sin dar más detalles al respecto.

Nota publicada en El Sol de Puebla