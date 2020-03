Ellos son los elegidos para interpretar a "Peter Pan" y "Wendy" en remake de Disney

En plena época de los remakes de distintos clásicos del cine animado, Disney ya se ha decantado por la próxima cinta “live-action” que será lanzada en la pantalla grande.

Los actores elegidos para interpretar al líder de los niños perdidos (Peter Pan) será Alexander Molony, quien ha participado en series como The Reluctant Landlord y Claude, mientras que la actriz interprete Ever Anderson (hija de Milla Jovovich) interpretará a Wendy, la hija mayor de la familia Darling y que ya ha aparecido en cinttas como Resident Evil: The Final Chapter, de acuerdo a información de Variety.

Lo que queda por confirmar es que la casa del ratón no planeé lanzarla en su plataforma Disney+ y la mantenga en la pantalla grande.

La historia será dirigida por David Lowery, bajo la producción de Jim Whitacker, los encargados del guion son Toby Halbrooks y el propio Lowery.

Aún no hay una fecha prevista de lanzamiento en la pantalla grande o sobre los inicios de grabación, pero seguramente será menos de un año después del último remake de otro gran clásico de Disney, Mulan.