Chuck Norris cumple 80 años y así lo celebra internet

Una leyenda de internet está cumpliendo años el día de hoy. Nos referimos a Chuck Norris, el actor de acción más querido (respetado) e icónico del mundo del cine está cumpliendo 80 años de edad.

Chuck Norris no siempre se dedicó a la actuación, en su juventud perteneció a las fuerzas militares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, también dedicó muchos años a la práctica de boxeo, karate, hasta jiu-jitsu brasileño… de hecho el actor tiene su propio arte marcial, el Chun Kuk Do.

Norris debutó en el cine americano en el año 1969 con la película “La mansión de los siete placeres” y rápidamente fue uno de los actores de acción más destacados de la época. Después participó en películas como “Desaparecido en combate”, “El furor del Dragón” (cinta donde pelea contra el mismísimo Bruce Lee), “Delta Force” o “Golpe por golpe”, así como la serie Walker: Ranger de Texas.

Además, el actor tuvo una participación especial en la película “Los Indestructibles 2” donde hizo referencia directa a todos los memes que se han generado en internet.