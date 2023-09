El Breaking se volvió su estilo de vida y de ingresos

Sus manos están callosas, negras por el asfalto que al calentarse se pega en su piel, el intenso sol de mediodia cae a plomo sobre la avenida Álvarez de la capital eso no detiene a Johan Juárez Hernández quien desde hace siete años practica el deporte conocido como breaking y parte de su entrenamiento lo realiza en el crucero donde por hacerlo recibe monedas de los automovilistas.

El Breaking o breakdance es un estilo de danza urbana que surge a finales de los años 70 en el barrio neoyorquino del Bronx, practicarlo es sumamente difícil porque requiere de mucha fuerza, destreza, condición física, ritmo y conocimiento y si eso se hace sobre un asfalto caliente, la dificultad se incrementa.

Juárez Hernández es recién egresado de la Licenciatura en Economía y relata que para poder seguir practicando el breaking tuvo que buscar la forma de combinar esta actividad con sus estudios y darle a cada actividad el valor que requiere; “el breaking me ha permitido viajar, representar a Guerrero en estados como Baja California en los pasados Juegos Conade y por decenas de competiciones a las que hemos asistido para llevar y poner en alto el nombre de Chilpancingo y de Guerrero”.

Johan refiere que muchos de sus amigos y sus propios padres no aprueban que vaya al crucero a practicar y pedir monedas, porque mucho se ha estigmatizado a quienes lo hacen de ser personas que consumen drogas, y que se inclinan pro hacer cosas malas, sin embargo él ha entendido que lo que hace no es malo, que en realidad está practicando un deporte y preparándose para ser mejor.

El ritmo de la música los inspira. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

“Aquí venimos a practicar, a compartir con compañeros ideas de nuevos pasos, a sincronizarse y bailar juntos, no tomamos, no ingerimos drogas, ni siquiera fumamos, aunque algún compañero lo haga eso será fuera de lo que hacemos aquí en el crucero, además de que mis padres dice que esto no está bien pero me han apoyado cuando he salido a representar a Guerrero”.

Daniel Mondragón es otro de los bailarines de Breaking que participan en el show de la avenida Álvarez, relata que por su edad ya no puede participar en competencias preolímpicas, pero ama este deporte y sigue todos los días aprendiendo nuevas técnicas.

“En mi caso lejos de que busque drogas o alcohol en el crucero,venir aquí a convivir con los demás bailadores me permite mantenerme alejado de todos esos vicios”-

El breaking dice es una forma de deporte-baile que mezcla la danza urbana con un notable atletismo; "aquí tenemos que practicar mucho y a veces además de la práctica salimos a correr ya que se requiere de mucha determinación y fortaleza para bailarlo.

La avenida Álvarez es su escenario. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Estableció que en algunas ocasiones acudieron a bailar en el crucero de Coopel porque ahí pasa mas gente y se recauda más dinero, pero decidieron no hacerlo porque hay otro tipo de personas que se dedican a limpiar parabrisas o vender cosas pero que no son del todo sanos; “nuestro movimiento es la practica de un deporte, de una disciplina que nos debe ayudar a ser mejores persona”.