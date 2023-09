Isaí venció el retraso mental y cumple su sueño de ser reportero

Sus pasos son lentos y su voz pausada, cotidianamente viste ropa deportiva holgada, todos los días se le encuentra en el centro de la ciudad transmitiendo información para diversos portales de noticias, se llama Alfredo Isaí Hernández Bello y se ha convertido en el único reportero diagnosticado con retraso mental moderado.

El reportero que actualmente tiene 27 años relató que desde muy joven le llamó la atención el tema de los medios de comunicación porque tiene un tío que editaba el periódico Objetivo y un primo que administra el portal Sólo Chilpo, curiosamente ninguno de estos le dio la oportunidad de desarrollarse como reportero, fueron otros espacios los que lo cobijaron.

“Empecé hace cinco años, subiendo notas a mi página personal que se llamaba al momento en Chilpancingo, luego ahí mismo publique una nota en la que puse que me gustaría transmitir para otras páginas que ya estaban consolidadas y me contactó Remberto Valdez de últimas Noticias que fue donde me dieron oportunidad de transmitir”.

Recuerda que de niño fue muy mal estudiante, que su mamá tuvo muchos problemas por tantas veces que la mandaban traer a la escuela, y por ello cuando se encontraba en primer año de secundaria fue dado de baja, “realmente no sabía escribir, pero como empecé a subir mis notas ya las redacto y las publico”.

Usar el celular para escribir y todo lo que conlleva publicar la información en la página de Facebook es una tarea que él aprendió solo e incluso para transmitir señala que al principio no sabía ni que tenía que decir, a veces hasta se quedaba mudo; “me acercaba a otros que estaban transmitiendo y veía como lo hacían para que después así lo hiciera yo”.

Recordó que algunos compañeros que se han especializado en las transmisiones en vivo como Fabian Ortiz y Ernesto Franco fueron quienes le dieron consejos de cómo hacer las transmisiones y poco a poco fue aprendiendo.

“Me ha tocado entrevistar al rector, a diputados, alcaldes de diversos lugares y me hace falta la gobernadora”, expresó mientras sonreía.

De sus notas que él considera que han sido importantes fue una en que localizaron a un bebé dentro de un carro con los vidrios cerrados; “sólo yo estaba en ese lugar empecé a transmitir y tuve más de dos mil personas conectadas, llegaron los Bomberos y la Cruz Roja para revisar como estaba el niño, después salió la mamá del bebé y la gente le gritó de cosas, ella nos no quiso reconocer que hizo mal y se rió de la transmisión”.

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Isaí recordó que en su portal que tenía lo hizo crecer y ya tenía más de 23 mil seguidores y se lo quitó un chavo que le ayudó a crearlo, por eso tuvo que aprender y el siguiente él lo hizo solo y ya acumula más de 19 mil seguidores que están al pendiente de sus transmisiones.

De acuerdo con el “Manual de Psiquiatría” de Humberto Rotondo, los pacientes con retraso mental moderado muestran una lentitud en el desarrollo de la comprensión y el uso del lenguaje, teniendo en esta área un dominio limitado. Los avances escolares son limitados, y aprenden sólo lo elemental para la lectura escritura y cálculo. Incluso tienen dificultad para su cuidado personal.

En el caso de Isaí todos esos síntomas los vino presentando hasta hace cinco años y el periodismo para él se ha convertido en una fuente de inspiración, en una obligación para buscar aprender todos los días algo nuevo y mejorar con ello su percepción de las cosas, al grado que aprendió a escribir como autodidacta, ha superado limitaciones del lenguaje al grado que al hablar casi no se percibe su enfermedad.

En su niñez él sufrió mucho bullying de sus compañeros que le dijeron que él no debería estar en la escuela porque no aprendía nada, se burlaron de él porque no podía escribir, eso lo deprimió por muchos años, pero hoy el desempeñarse en los medios de comunicación lo ha convertido en un ser humano pleno y todo ese acoso ha sido superado.