Cuando el último árbol esté muerto, cuando el último pez esté atrapado, entenderemos que el dinero no se come

Hola, ésta frase la traje de Costa Rica, país muy hermoso, con muchos árboles, se la intercambie a un grupo de ecologistas, porque les expliqué que composta es: "devolverle a la tierra, lo que no me como". A ellos les encantó y me prometieron hacer programas de recolección de hojas, ramas y de desperdicio de comidas y hacer "composta" para alimentar a la tierra.

Qué fantástico es cuando amas el lugar donde vives, lo limpias, lo cuidas, lo arreglas, lo siembras. Cuántas cosas se pueden hacer, cuando tienes amor y tienes interés. ¿Verdad? Tratamos de ver, a nuestra presidenta Abelina, eran 3 de Puerto Marqués y yo, para ver lo del próximo maratón del día 29 de octubre en Puerto Marqués, ahí en ese bello lugar, en el que nadaré sólo 2 kms. de ese evento y creo como siempre, Martha Yáñez, será mi guardia en el recorrido y claro, también ahora sí participará mi mágico doctor David Gutierrez, que tiene su cámara hiperbárica que hace muchos milagros y como siempre en ese maratón es el que me ayuda a salir del mar al finalizar, ya que mis piernas, ya se ponen más "románticas" para caminar en tierra.

Al finalizar los maratones, disfrutaremos con la gran imaginación que tiene, el profesor, Héctor Domínguez, ya que hará un juego para todos los que quieran disfrutar ese bello lugar y es buscar los tesoros escondidos en la parte no muy profunda del mar, y el que encuentre los tesoros, ya son de quién los encuentra. ¿Fantástico verdad? Y ésto no tendrá costo.

Ah, les contaba que tratamos de ver a nuestra presidenta, llegamos 11:30 am, ya que la cita la teníamos a las 12, pero no la pudimos ver, salimos a las 6:30 pm y que cantidad de personas van a verla. Pero trataré de verla y le platicaré de los programas que he hecho desde hace muchos años para limpiar las colonias con la ayuda de los niños, verán que les encantará y hasta los papás me ayudarán.

He hecho estos programas desde los 5 años y me ayudaba mi mamá y claro, muchos papás de mis amiguitos. Les doy las gracias de antemano, porque sé que me ayudarán. Que Diosito los cuide por todo donde vayan. Con todo mi respeto.