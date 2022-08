Increíble, le gana Coyuca en limpieza a Acapulco

Hola, así lo vimos desde que vamos entrando a tan bello lugar. Me invitó Jorge Campos Chávez, para hacer la donación de ropa que le regalan para toda la gente que la necesita. Muy bonita atención de todos y del comisario del lugar. Sus calles sin baches, sin derrames de agua dulce y de aguas negras, pero lo que más me impresionó, fue su bonito mercado desde su entrada, ya era un poco tarde cuando fuimos a comer con una atención increíble y un lugar tan limpio, nadie esperando que venga el gobierno a limpiar, como la frase que aquí siempre escuchamos.

Vimos a una familia en el mercado limpiando sus verduras y muchos ajos y todo tirando al piso, cuando terminaron, recogieron todo, sacaron su escoba y dejaron muy limpio el lugar. Sus pasillos amplios para caminar, en cambio aquí en nuestro mercado, tenemos que caminar como soldado en actitud de firmes, porque si caminamos normal, te llevas lo que pusieron a la derecha o a la izquierda y así vamos a oír pero muchos recordatorios familiares y no se vale.

Yo casi no salgo, pero me encanta ir algún domingo que puedo oír la misa del día, ya que oír al Padre Hugo Hernández, no decir como yo sabía (dar un sermón) él habla de realidades y levanta el ánimo creo que a todos los que vamos a escucharlo, no se ven las sonrisas por la moda de hoy, que por el mugroso virus, tenemos que usar el cubrebocas, pero se nota esa felicidad que transmite por sus ojos y su voz. Pero si toman la ruta del mercado rumbo a la Laja, los coches y camiones y todo lo que circula, lo tienen que hacer en zig zag, para no caer en los baches, o para no caer en el lugar en que estaba la tapa de una coladera, que creo ya se las robaron todas y las toneladas de basura que hay y que me dicen que tienen más del año, pero es tal la cantidad que hay que la basura ocupa ya parte de la calle.

Estado Policía ecológica irá por depredadores en dos regiones

Las reparaciones de agua potable o de aguas negras, las dejan escurriendo por meses y con sus enormes baches, que algún buen ciudadano, cuidando su unidad, claro, los rodean con llantas viejas. Tenemos que ayudar y cooperar con los vecinos y es que esto, no es de ahora, es de muchos años y solo ayudando y dando una manita a las calles de Acapulco, habrá menos accidentes.

El ejemplo ya nos lo puso y seguirá poniendo, el Dr. Salvador Cerecero, que aparte de su profesión, hace también la danza azteca, para recordar nuestras raíces. El se reunió con los vecinos y pusieron su "granito de arena y cemento" como él dice, y repararon la calle de baches que habían dejado, al reparar fugas de agua y de drenaje. Que Dios y Acapulco se los premie. Con mis bendiciones para todos.