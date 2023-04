¡Alerta! Reto viral incita a jóvenes a desaparecer por 48 horas

04Reto

Un nuevo reto ha surgido en las redes sociales el cual incita a jóvenes a salirse de sus casas y permanecer por 48 horas sin contacto con sus familiares, además de no dejar ningún rastro.

El juego viral es a través de la plataforma TikTok en donde si los familiares y amigos publican mensajes de la desaparición en redes sociales este les genera puntos.

Ante dicha práctica se ha alertado a los padres a que se supervise la actividad que realizan en internet, sobre todo en las diferentes redes sociales, así como fomentar la actividad en familia.

Por su parte, la psicóloga Jenmi García informó que la mayor parte de los adolescentes aceptan diferentes tipos de retos para ser aceptados en ciertos grupos.

“Esto habla de que de manera inconsciente estos jovenes no tienen una buena autoestima o sentido de pertenencia (tristemente en su mayoría es porque los padres no reforzaron estas áreas en la infancia), algunos por estar metidos en el trabajo otros por repetición de patrones.

Detalló la especialista en conductas que existe un 20% de la población juvenil que aún y cuando sus padres hayan hecho un excelente trabajo en ellos en estas áreas, (autoestima y sentido de pertenencia) tienen un deceso incontrolable por ser aceptados y admirados dentro del círculo donde ellos creen sentir pertenencia.

Sin embargo, la doctora en Psicología Mariana Morales Rodríguez explicó que durante la adolescencia el cerebro de los chicos está capacitado para buscar experiencias que estimulen su aprendizaje.

“En esa etapa no se está capacitado para tomar decisiones racionales con mayor prudencia y de juicio, debido a que no hay una maduración y ellos se exponen a situaciones de riesgo porque no saben medir sus impulsos y ni medir las consecuencias de sus acciones”.

Las expertas en la salud mental destacaron la importancia que desde la infancia se fortalezca cada área de desarrollo en los hijos para cuando lleguen a la adolescencia y juventud “ellos no tengan carencia de nada y puedan socializar de manera asertiva logrando enfrentar los retos que hay en la sociedad que los rodea y no ahogándose en los desafíos o retos de esta”, concluyó Jenmi García.

Asimismo Mariana Rodríguez recomendó a los padres asumir la responsabilidad de vigilar el uso de las redes y sobre todo tener una comunicación permanente con ellos, “no vale el número de horas las que estés con los hijos sino la calidad del tiempo que destines, porque es la manera que contribuirán a establecer herramientas de seguridad para sus hijo”, finalizó.