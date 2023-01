Cata Domínguez pidió disculpas tras narco fiesta: me comprometo a promover buenos valores

La pena se le notó en los ojos. Julio César Domínguez habló después de su polémica fiesta infantil. El Cata aceptó que se equivocó y salió a dar la cara por medio de un video publicado en sus redes, en donde se expresó ante todo el escándalo en torno a la fiesta temático del “narco” que le organizó a su hijo.

El capitán de Cruz Azul comenzó a explicar lo sucedido. “En recientes días dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar, con una temática que causó con justa razón, indignación en la sociedad mexicana, la cual inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y había un show de láser tag, fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, a la afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol por estos desafortunados hechos”.

De inmediato dejó en claro que todo sucedió fuera del rol de futbolista, por eso aclaró que ni La Máquina, ni la Liga MX tendrían que ser manchadas por los actos que él mismo generó. “Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y ajeno a mi profesión, por lo tanto, quiero deslindar a la Liga MX y al Club de Futbol Cruz Azul de lo sucedido en aquella reunión”.

Mensaje de Julio César Domínguez a la opinión pública: pic.twitter.com/USjYXyg6Nt — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 10, 2023

Por último, se comprometió a dar de qué hablar a la inversa, es decir, como un ejemplo para la sociedad que promueva todo lo que el futbol mexicano quiere demostrar. “Como lo expresé anteriormente, reconozco que esas imágenes no son las que México necesita, me he comprometido y me comprometo en ser un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club, a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha”, sentenció.

Después de lo sucedido, Domínguez seguramente volverá a la convocatoria con Cruz Azul, para el juego en casa que tiene La Máquina dentro de la fecha dos del campeonato nacional ante los Rayados del Monterrey.

