Cesan al director de la Unidad Deportiva Acapulco

Trabajadores de la Sección 40 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) exigieron el cese del director de la Unidad Deportiva de Acapulco (UDA), Melchor García Javier, quien fue sustituido provisionalmente por la directora del Instituto del Deporte, Alma Rocío Bello.

Los trabajadores acusaron al destituido funcionario de ser prepotente y de hostigar a los trabajadores, por lo que en protesta cerraron las instalaciones de la UDA desde este viernes y se impidió el acceso al público, pidiendo la pronta solución a su pliego de demandas, advirtiendo que en caso contrario, la toma de las instalaciones deportivas sería por tiempo indefinido.

Lea también: La alberca de la UDA opera con agua contaminada, dicen entrenadores

La secretaría general de la Sección 40 del SUSPEG, Natividad Toribio Zárate, puso como demanda central para abrir la UDA, la firma de una minuta y la renuncia inmediata del director Melchor García Javier, petición que atendió la directora del Instituto del Deporte Guerrerense, Alma Rocío Bello.

Sin embargo, como no se logró alcanzar acuerdos, los trabajadores amenazaron con obligarla a retirarse por no tener capacidad para dar solución, sin embargo la oportuna intervención del ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, evitó que los ánimos se saliera de control.

La directora del Instituto del Deporte, Alma Rocío Bello, estará provisionalmente al frente de la UDA. /Foto: Celso Castro | El Sol de Acapulco.

Saldaña Almazán intercedió y logró que se desactivará el conflicto, al autorizarse la renuncia del director de la UDA y que fuera sustituido provisionalmente por la directora del INDEG, Alma Rocío Bello.

La base trabajadora aceptó y abrieron las instalaciones, tras acordar que este lunes se nombrará al nuevo director de la UDA y se reubicará a cuatro trabajadores que fueron movidos de sus puestos de manera injusta.