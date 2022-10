Un riesgo, canchas deportivas en El Coloso

Los espacios que fueron considerados para el deporte y esparcimiento de familias en la Unidad Habitacional EL Coloso, se han convertido en zonas de riesgo debido al total deterioro en el que se encuentran desde hace años.

El deterioro en el que se encuentran las canchas deportivas es evidente y ante esto, ninguna puede ser utilizada para la práctica de algún deporte por miles de jóvenes y menores de edad, que viven en la Unidad Habitacional considerada como la más grande de América Latina.

De acuerdo a datos oficiales, en Acapulco hay un total de cuatro unidades deportivas la UDA, Coloso, Vicente Suárez y Jorge Campos, así como 200 parques recreativos que requieren de por lo menos 20 millones de pesos para ser rehabilitados y puedan ser utilizados de manera eficiente por deportistas.

En El Coloso, la situación es complicada debido a que los espacios deportivos no sólo no cuentan con material sintético en las canchas, sino también no tienen el servicio de alumbrado, seguridad y gradas para deportistas y asistentes a los juegos.

Los vecinos de la Unidad Habitacional El Coloso, aseguran que la actividad deportiva en el lugar, ha disminuido debido a que no se tienen canchas en buen estado, por lo que muchos jóvenes se ven en la necesidad de buscar alternativas en otros puntos de la ciudad exponiéndose a cualquier tipo de accidente.

Antonio Falcón Dorantes, indicó que han buscado por todos los medios que el gobierno de Acapulco, les ayude a rehabilitar los espacios deportivos, sin embargo, no se ha tenido una respuesta favorable que beneficie a cientos de mujeres y hombres que practican algún tipo de deporte como el fútbol y el básquet en El Coloso.

"Muchos hemos buscado otros lugares para jugar porque en el coloso la situación es complicada en cuando a canchas deportivas, tenemos una cancha semiprofesional espero está en malas condiciones, no tiene pasto, no hay alumbrado, no hay seguridad ni tampoco sanitarios ni un espacio para gradas", dijo.

La actividad deportiva en el lugar ha disminuído debido al mal estado de las canchas. /Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco.

Antonio Falcón, promotor deportivo en el Coloso, señaló que de manera independiente, han buscado la manera de tener recursos para rehabilitar algunos lugares, pero han sido suficientes debido a que se requiere de mucho dinero para recuperar las canchas.

En el 2020, en Acapulco fueron recuperados por lo menos 15 espacios públicos y deportivos esto con recursos del municipio y del gobierno federal de esta derecha a la actualidad, no se ha destinado recurso alguno para la rehabilitación de canchas y parques.

La unidad Habitacional EL Coloso es considerada dentro del mapa de calor que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, como una de las zonas con alto índice delictivo, sin embargo, no cuenta con espacios deportivos que son parte fundamental para recuperar el tejido social de las familias.