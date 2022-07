Celebran 25 años del Guanajuato International Film Fest

La productora Mónica Lozano y la actriz Blanca Guerra serán homenajeadas en la edición del 25 aniversario del Guanajuato International Film Fest. Además de ofrecer una Master Class, recibirán la Cruz de Plata del GIFF y la Musa en el homenaje de Mujeres en el Cine y la Televisión.

“Me siento muy honrada de esta invitación y reconocimiento a mi trayectoria como actriz en el cine y otros medios donde he manifestado mi trabajo. Me siento satisfecha de por fin ser tomada en cuenta”, afirmó Guerra en conferencia de prensa.

“Hoy hay una participación importante de mujeres que debe de seguir creciendo, que pisa fuerte, me sorprende cómo vamos construyendo esos espacios”, agregó Lozano.

Mientras que a la actriz Adriana Barraza se le entregará la Cruz de Plata GIFF y Medalla de Plata Filmoteca de la UNAM por sus 50 años de trayectoria. Barraza agradeció el galardón a través de un video grabado desde Puerto Rico, donde actualmente se encuentra trabajando.

Además de celebrar con la proyección de diversas cintas, el encuentro presentará lo más importante de su trayectoria en el libro GIFF 25 Aniversario: Recuento de los primeros 25 años del Festival.

La publicación estará integrada por fotos, anécdotas y los mejores momentos del evento que ha estado vigente durante un cuarto de siglo, en colaboración con el Gobierno del estado, aseguró la directora y fundadora del festival Sarah Hoch.

Para esta edición se recibieron más de tres mil 200 películas provenientes de 136 países; durante los 10 días que se desarrolla el evento en León, San Miguel de Allende e Irapuato; se tendrán 30 estrenos mundiales, 28 premieres americanas y 68 estrenos nacionales.

El país invitado será Croacia; el GIFF presentará la conferencia Reflectores sobre la animación croata con el director Marko Djeska y el productor Drasko Ivezic de la casa productora Adriatic Animation y se proyectará la cinta Murina, de Antoneta Alamat Kusijanović, cinta ganadora del premio a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Cannes.

En la selección oficial de Largometraje México competirán 10 filmes entre los que destacan No vayas a clase mañana, de Diego Barragán, Oliverio y la piscina, de Arcadi Palerm, Roza, de Andrés Rodríguez, Efímera, de Luis Mariano García, y Lo que dejamos atrás, de Iliana Sosa.

En cuanto al Largometraje Internacional competirán ocho cintas, entre ellas, Therapy Dogs, de Ethan Eng, Until Tomorrow, de Ali Asgari, y A Piece of Sky, de Michael Koch.

Ocho proyectos competirán en Largometraje Documental, el mismo número para Cortometraje Documental, 16 en Cortometraje Ficción, así como en Cortometraje de Animación; 12 en Cortometraje Experimental y 21 en Cortometraje México.

Crimes of the Future, Home is Somewhere Else, 100 Ways to Cross a Border, I Got To Go To Juchitán, La Revuelta y Lecciones para Canallas son algunas de las películas por Invitación.

Y, en el ámbito del terror, el ciclo Cine entre Muertos proyectará Bingo Hell, Santa sangre, Luzifer y The Timekeepers of Eternity en diferentes panteones de las sedes anfitrionas.

El GIFF se llevará a cabo en León del 21 al 24 de julio, San Miguel de Allende del 25 al 28 e Irapuato del 28 al 31.