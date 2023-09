Kris Goyri y Martha Cristiana dialogan sobre la experiencia de lujo en la moda

Por primera vez el diseñador mexicano Kris Goyri participó en los conversatorios que organiza Fashion Group International Mexico City, como parte de su misión de impulsar a la industria y de impartir otras actividades que unan a la comunidad de creativos.

El tema principal de la plática fue “La experiencia del lujo: claves para una gestión exitosa”, en la que Goyri compartió su visión sobre este concepto y la evolución que ha tenido su marca homónima a través de los años y cómo ésta se ha consolidado dentro de la industria.

“Para mí, el lujo tiene que ver más con la calidad de una pieza y con lo que representa; es algo que te haga feliz y te haga sentir cómodo, más allá de un concepto, es hacer referencia a la frase ‘darte el lujo a ti’”, compartió el creativo quien en 2008 fue reconocido como “nuevo talento mexicano” con tan solo 22 años de edad.

El creativo, quien describe su propuesta de moda como fresca, natural y muy femenina, describió la parte del “lujo” que su marca posee, “muchas veces conceptualizamos el lujo como algo monetario o difícil de adquirir, pero el lujo también se refiere a la esencia de la marca, yo me he dado cuenta que mi moda cuenta una historia, no pretendo ser algo más que no soy, transmitimos una pasión por la moda, son meses de trabajo y dedicación que forman parte de esto”, añadió.

Durante la plática que fue moderada por Martha Cristiana, modelo, escritora y actriz, se hizo énfasis sobre el cambio climático, que está provocando un movimiento de concientización y responsabilidad con el medio ambiente.

“Creo que es importante tomar en cuenta este tema y podamos tener la capacidad de hacer compras responsables, además de tener un armario atemporal con piezas perdurables, eso también es una forma de hacer economía circular”, comentó Martha.

Otros de los participantes fue Abelardo Marcondes, CEO de LuxuryLab, un foro dedicado al sector del lujo que nació en 2011 con la misión de fortalecer, educar a los consumidores y a las marcas, creando una comunidad en esta industria, que de acuerdo a su fundador, “es más consciente respecto a temas como el cambio climático, el cuidado de la salud y todas las cosas que se han vuelto importantes para nosotros”, mencionó.

También participó Julián Malleville, fundador de Casa Tho, un escaparate de moda mexicana con sede en Mérida, Yucatán, quien compartió: ”Para mí el lujo es algo auténtico, único, que debe contar historias, algo que puedo ver en la moda mexicana, es la originalidad y la creatividad, lo que hace que tenga un valor especial”.

Su proyecto es una “Concept House” en la que la moda y el diseño contemporáneo mexicano son los protagonistas y su finalidad es compartir una nueva mirada al mundo del diseño, la moda y el arte, introduciendo lo mejor del talento creativo mexicano. “Tenemos desde ropa, joyería, perfumería y diversos artículos decorativos, también una propuesta gastronómica y todo se resume a la riqueza artesanal y cultural de este país, sobre todo de Mérida, con su cultura maya”.

Previo al conversatorio, Kris contó a Círculos que su firma homónima ha dado un giro inesperado y ahora se encuentra trabajando en un proyecto nuevo con el hotel Four Seasons México y Centroamérica, que consiste en confeccionar los uniformes para el personal.

“El negocio se diversificó y eso me tiene muy emocionado porque salí de mi zona de confort, aprendí a producir de una forma diferente y de trabajar a otro ritmo”, compartió.

De la moda mexicana y el movimiento internacional que está teniendo, opinó, “si es muy importante, siempre he dicho que la moda mexicana tiene que salir del país, pero antes se creaba un nombre afuera y luego se volvía al lugar de origen y ahora está pasando al revés, eso es señal de que las cosas van por buen camino y se están haciendo bien”.





Por su parte, actual directora de mencionó la importancia de hacer estos conversatorios, "estamos contentos porque cada vez se suman más a esta comunidad, que solo busca agremiar a la industria de la moda en y seguir generando oportunidades entre todos, la colaboración nos va a hacer más fuertes".