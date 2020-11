Gus Van Sant dirigirá miniserie de Gucci que contará con Billie Eilish

ROMA. El director de cine Gus Van Sant, nominado dos veces a los premios Oscar, dirigirá una miniserie de siete capítulos en la que Gucci presentará su nueva colección y en la que aparecerán cantantes como Billie Eilish, Harry Styles o Florence Welch.

La casa de moda italiana, fundada en 1921 en Florencia, ha anunciado este jueves que presentará su próxima colección Ouverture of something that never ended como una miniserie de siete capítulos, codirigida por el director creativo de la firma italiana, Alessandro Michele, y Van Sant, informan los medios italianos.

La serie se estrenará durante el Gucci Fest, que se celebrará del 16 al 22 de noviembre, y se podrá ver en los canales oficiales de la casa de moda italiana.



Filmada en Roma, la serie está protagonizada por la actriz italiana Silvia Calderoni, que contará de forma íntima la historia de Gucci y mantendrá encuentros con figuras de renombre internacional como los cantantes Eilish, Styles, Welch o Lu Han, el crítico de arte Achille Bonito Oliva, el actor Jeremy O. Harris, o la coreógrafa Sasha Waltz, entre otros.



El director creativo de Gucci también ha querido dar voz a 15 diseñadores emergentes para permitirles enseñar su trabajo y entre ellos se encuentran Shanel Campbell, Stefan Cooke, Cormio o Charles De Vilmorin.



Michele consigue así dar una vuelta de tuerca a los tradicionales desfiles en un momento de particular dificultad, en el que la mayoría de los grandes eventos de moda de todo el mundo se han visto suspendidos o restringidos por la pandemia del coronavirus.

Gucci llevaba días dando pistas sobre su colaboración con Van Sant en las redes sociales, pues publicó a finales de octubre un dibujo del cineasta estadounidense con la frase "impresiones de Roma" y hace una semana una foto de él y Michele sentados juntos en un sofá.



El programa completo del Gucci Fest estará disponible a partir del 13 de noviembre en los canales oficiales de la firma.

















