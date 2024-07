La campaña mediática desatada a propósito de la violencia en Acapulco, me parece carroñera y perversa, no solo contra Abelina López Rodríguez, si no contra todos los acapulqueños. Busca usar la muerte y el dolor, para causar daño, y de paso insultar a los acapulqueños.

Se trata de una campaña carroñera contra los acapulqueños, porque no le podemos decir de otra manera al aprovechamiento para fines políticos de los lamentables hechos de violencia que se han recrudecido en el puerto, entre grupos de la delincuencia organizada en los últimos días.

Misma que ha pasado por la descontextualización de una entrevista, hasta los vulgares insultos de parte de algunos periodistas del centro del país, no solo a la presidenta municipal, sino a personas, a ciudadanos de Acapulco, que al momento en que reporteros de los medios locales la entrevistaban entonaron una porra para ella.

Una cosa es ser críticos, y otra faltarle al respeto a las personas, solo porque estamos frente a una cámara, un micrófono, o un teclado. ¿Qué credibilidad abona la injuria? Ninguna. Por eso el insulto, el ad hominem, no es considerado argumento, si no una falacia, un error de pensamiento.

Se trata de una campaña de desinformación, porque no se puede tener el contexto de sus declaraciones, con las que intenta aclarar las atribuciones de los diferentes niveles de gobierno, sin tomar en cuenta la entrevista completa, con todo y las preguntas que se le hicieron.

He visto el video de la entrevista, sin editar, y tal como cabecea la nota el periódico El Sur, y como lo escribe textual su reportero, quien hizo las preguntas que en videos de redes sociales y medios nacionales fueron eliminadas, la alcaldesa dice que el tema de la violencia “me rebasa en facultades”, refiriéndose a que los municipios no tienen facultades de investigación, lo cual repite varias veces.

Incluso habla de que al asumir Claudia Sheinbaum la Presidencia de México, fortalecerá el tema de la investigación. No hay que ser unas lumbreras para saber que el nuevo secretario de Seguridad será Omar García Harfuch, un experto en investigación e inteligencia.

Es una campaña perversa porque busca poner todas las pesas en la bolsa de una persona y luego exhibirla porque obviamente no puede cargar ese peso sola, y precisamente por eso existen facultades para cada nivel y cada área de gobierno.

Finalmente, es una campaña abusiva porque pretende "cargarle las pulgas al perro más flaco" solo porque el hilo se rompe por lo más delgado, y lo más delgado en el tema de la violencia generada por el enfrentamiento de grupos de la delincuencia organizada, son los gobiernos municipales que no están facultados, ni entrenados, ni tienen los recursos necesarios para hacerles frente.

¿O díganme alguno que no haya sido rebasado en los más de 20 años que lleva este problema de violencia?