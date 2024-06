Médula | Ante la tempestad, templanza

Abelina López Rodríguez se incorporó de inmediato al Ayuntamiento de Acapulco luego de haber ganado de manera contundente la elección del pasado domingo.

Su sentido de la responsabilidad la obligó a no tomarse ni un solo día de descanso. Ante la proximidad de las primeras lluvias es imperante para toda autoridad que se preocupe por sus gobernados implementar las acciones preventivas.

La alcaldesa no solo lo entendió así, si no con base en la experiencia que ya tiene enfrentando anteriores temporadas de ciclones y huracanes implementó desde el primer momento acciones tendientes al manejo de emergencias.

Entre estas acciones puso en marcha un protocolo para que los medios de comunicación puedan coadyuvar en las alertas a la población en caso de lluvias o ciclones.

También inauguró la estación de bomberos de Pie de la Cuesta y realizó un recorrido de evaluación de los trabajos de limpieza de los principales cauces pluviales, dando prioridad en su agenda a la protección civil. Algo que quienes fueron sus adversarios hubieran tenido que llegar a aprender en octubre, cuando la temporada de huracanes estuviera en su apogeo.

Lo cual por cierto, se antoja difícil, pues hasta el momento no hay uno de ellos, y fueron 10, que haya tenido la madurez política de salir a reconocer que los resultados no le fueron favorables.

Pondré tres ejemplos:

El segundo lugar, Yoshio Ávila de Movimiento Ciudadano. Al cierre de casillas tuvo cara para salir en conferencia de prensa con una gran sonrisa a decirse ganador sabiendo que mentía, pero no ha tenido el valor de salir a reconocer que le ganaron, y que jamás estuvo en empate técnico con Abelina como lo estuvo asegurando con encuestas de Massive Caller, cuestionada empresa que para más, ya salió a los medios nacionales a reconocer que sus resultados fueron equivocados.

El recuento de votos no le va a revertir ninguna tendencia. Si Abelina López renunciara a 100 mil de los casi 160 mil que obtuvo, aún así le sigue ganando a Yoshio. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

El tercer lugar Carlos Granda de la coalición PRD-PRI-PAN, mandó a su coordinador de campaña Octavio Olea a aceptar los resultados.

Algo similar al cuarto lugar, Ramiro Solorio que compitió en esta ocasión por el PES, quien optó por reconocerlo con una dramática fotografía en la tumba de su padre diciéndole que le volvió a fallar.

Todas ellas son actitudes que reflejan la inmadurez política de quienes aspiraban a un cargo que requiere de toda la seriedad que en este momento están perdiendo la oportunidad de demostrarle al pueblo de Acapulco que la tienen, y en cambio están mostrándose orgullosos, arrogantes y con un amplio desdén hacia los ciudadanos a los que pidieron su voto, solo porque la mayor parte de estos prefirió otra opción.

Abelina ya los llamó a la unidad y ha expresado públicamente que las campañas ya pasaron y es hora de trabajar por Acapulco en cuyo Ayuntamiento, los tres mencionados van a tener regidores, que esperemos se conduzcan con la responsabilidad que el puerto necesita, tal como lo está haciendo la alcaldesa al incorporarse de inmediato, al día siguiente de la jornada electoral, a encabezar las acciones de protección civil para cuidar la seguridad de los acapulqueños, de sus familias, y patrimonios.

Ante la tempestad, templanza, jóvenes.