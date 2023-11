Así opina Oflo

Segunda de Dos Partes

Pregunta obligada para nuestro paraíso prácticamente destrozado por Otis: ¿Qué viene para Acapulco?

Muy cuestionada la infraestructura que abarca la totalidad de los Recursos Turísticos localizados desde Icacos hasta Pie de la Cuesta, considerando que los ubicados en la Riviera Diamante y otros ejidos su reconversión será en automático y menos dolosa.

Hasta hoy día podemos observar toda una serie de hoteles, condominios de segunda residencia, restaurantes, centros comerciales y de servicios turísticos en plena destrucción. Obvio entender que su reconversión correrá a cargo de sus propios empresarios.

El último recorrido que hice desde Icacos hasta el hotel Las Hamacas, pude apreciar que contados son los establecimientos privados que están reconvirtiendo su infraestructura, inclusive previa consulta que hice, dicen estar listos para abrir sus establecimientos el próximo 15 de diciembre.

Sobre la fecha del 15 de diciembre de 2023, de manera objetiva aprecio muy complicado que para ese entonces Acapulco pueda reabrir su oferta turística, tal cual lo ofreció el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por ejemplo: la mayoría de los inmuebles no se les han quitado vidrio alguno, siguen mostrando su plena madurez y deficiente construcción en los materiales utilizados.

La Costera Miguel Alemán, muy complicada en su infraestructura, rodeada de basura e inmundos olores faticos y moscas de doble cabeza.

Un claro ejemplo es el hotel Elcano, que inclusive liquidó a todos sus empleados, con sus claras excepciones con su edificación devastada y desquiciada. Por casualidad, ayer me encontré con su Director General, Pedro Haces Sordo, le pregunte de manera informal, ¿Qué pasará con Elcano? Y sin reparo alguno e importancia me contestó “Le seguimos echando ganas”.

El Acapulco de hoy registra altos índices de desempleo y desesperación, toda vez que los cierres han sido en automático, es así que la mayoría de los ciudadanos hacemos fila para recibir comida caliente en los restaurantes incorporados al Comedor Comunitario de la Parroquia del Sagrado Corazón de Costa Azul y a los cientos de restaurantes incorporados a la Fundación “World Central Kitchen”, que sigue ayudando a miles de guerrerenses y turistas.

Sobre la fecha de que en diciembre próximo todo estará solucionado, pues es una más de las mañaneras de AMLO, donde coincido con él que hoy son tiempos de sumar esfuerzos y consolidar la fraternidad, que debe observarse desde la 4T actualmente desordenada y cuestionable.

Hay que tener toda la paciencia para entender las permanentes caídas de la señal de los celulares, el que no se disponga de agua potable suficiente, de las contantes caídas de la luz eléctrica, entre otras prioridades.

Hasta hoy día podemos observar, basura por todos lados. Este es el severo problema de Acapulco, que puede generar enfermedades y asesinatos de lesa humanidad. Por ello, es recomendable que se atienda esta problemática, lejos de seguir haciendo política ampliamente cuestionable.

Nuevamente apreciamos que los servicios bancarios son un verdadero desastre, estas haciendo fila por horas y de repente sale un ejecutivo a decir: se cayó el sistema y vengan mañana; los pocos centros comerciales no tienen los productos básicos alimenticios y si te vas a los mercados municipales, más de lo mismo.

Entonces, bendita paciencia y respeto a nuestro entorno político, económico y social. En el entendido de que no todo seguirá perdido como ahora, más bien vendrán tiempos mejores a los que hoy tenemos.

Sin fantasías hay que apreciar las condiciones que hasta antes del 25 de octubre de 2023 ofrecía Acapulco como un “Destino Maduro” (DM) en plena decadencia y declive de competitividad de sus productos y servicios turísticos.

Por ejemplo destacar, que desde la culminación del Siglo XX e inicios del XXI, Acapulco nunca ha aparecido entre los diez destinos turísticos preferidos por los turistas norteamericanos; la mayoría de los millones de turistas que arriban a Acapulco, son muy bajo poder adquisitivo, lejos de generar riqueza, dejan problemas ambientales y sociales.

Muy cuestionable y contundente que, ante el desastre de Otis, ahora sí, no habrá otra salida que establecer un efectivo “Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable” (PEDS) que efectivamente reconvierta y aplique el concepto de renovación a nuestro Acapulco con altos índices y características de ser un DM.

Es decir, el sector empresarial y los tres órdenes de gobierno hoy tendrán la obligatoriedad de establecer gestiones y actitudes políticas y económicas, que efectivamente respondan a la necesidad de renovar e innovar sus productos y servicios turísticos, ante la objetividad de apreciar el derrumbe de la madurez de su infraestructura construída desde 1950 hasta el pleno Siglo XXI.

Pasarán no menos de cinco años para que Acapulco pueda mostrar otra cara turística que la haga brillar, tal cual son sus recursos turísticos como La Quebrada, bahías, paisajes, deporte, folclor, gastronomía, artesanías y por supuesto, su envidiable clima que registra todo el año.

En esos cinco años, observaremos inversiones tal cual tal cual aconteció en el caso de BENIDORM, que propiciarán más y mejores empleos. Claro que para ello, hay que elaborar y definir un efectivo PEDS en manos de expertos y convincentes directores en pro del desarrollo económico y social.

Debe quedarnos claro que los políticos, se dediquen a eso y que nos dejen a quienes tenemos conocimiento y experiencia hacer nuestro trabajo, en materia de planeación estratégica.

Debe quedarnos claro que ese debe ser el camino a seguir, de no considerar esta directriz, difícilmente podremos construir un Acapulco que recupere su potencialidad turística en los mercados nacional e internacional.

Espero que esta Segunda Parte, contribuya en la toma de decisiones en pro de nuestro paraíso Acapulco. Trabajemos todos unidos y con un solo objetivo: impulsar a nuestro Acapulco “La Joya del Pacífico”

A LOS POSTRES…

>>> ACAPULCO debe ser nuestra prioridad. No nos confundamos, Acapulco es y será la meta a seguir, apoyémosle con todo lo que podamos.

>>> URGE RETIRAR LA BASURA, hagamos el mayor esfuerzo retirarla, no hacerlo nos puede ocasionar severos problemas de salud.

>>> GRACIAS A QUIENES ME HAN APOYADO, GRACIAS POR TU GENEROCIDAD, el apoyo económico y moral que me has dado en estos momentos difíciles y complicados, siempre te serán regresados y compensados con amor, agradecimiento y respeto.