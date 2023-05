Posponen reunión de agricultores de Sinaloa con Gobierno federal hasta que liberen instalaciones de Pemex

Culiacán, Sin.- "Esa reunión se pospone", informó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en referencia a la cita que los agricultores tenían con el gobierno federal para el próximo lunes.

Asimismo, expusó que se agendará el encuentro cuando los agricultores dejen de protestar en las instalaciones de Pemex.

Te recomendamos: Agricultores causan desabasto de gasolina en Sinaloa por protesta en Pemex

"Esa reunión se pospone, para cuando se levanten ellos, quieren diálogo, pero quieren diálogo tomando las instalaciones de Pemex, si quieren diálogo ya dijo la Secretaría de Gobernación que con mucho gusto", manifestó.

Rocha Moya recordó, que desde el lunes pasado logró agendar el encuentro entre los productores y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Aseguró que, pese a sus gestiones, los agricultores decidieron tomar las instalaciones de Pemex en Topolobampo y después las que se ubican en Guamúchil y Culiacán.

Sociedad Productores toman planta de Pemex en Culiacán

Asimismo, dio cuenta de que los productores le pidieron tener una reunión con él antes de asistir con Adán Augusto, dijo que accedió, pero que después los agricultores se retractaron.

"Nosotros queremos tratar con seriedad, pero además quiero decirles una cosa, que el problema ya está parcialmente solucionado", agregó.

Rocha Moya indicó que los productores que protestan tienen un plan distinto del que se está efectuando para estabilizar el precio del maíz. Dijo que el plan que se está realizando consiste en que el gobierno federal y estatal compraran 2 millones 100 mil toneladas de maíz, con el precio de garantía de 6 mil 965 pesos por tonelada, a 18 mil pequeños productores del estado.

"Pero yo quiero que les garanticemos a todos, incluso a los grandotes que tienen mucho, porque si nosotros impactamos con dos toneladas seguras de que llegarán los compradores", indicó.

Instalaciones seguirán tomadas

Tras la cancelación de la reunión entre agricultores de Sinaloa y la Secretaría de Gobernación para tratar la situación del maíz y el trigo, los productores determinaron continuar con las protestas.

Desde el lunes, los productores mantienen tomadas las instalaciones de Pemex en Ahome y a lo largo de la semana tomaron también las de Guamúchil y Culiacán como medida de presión.

El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, Miguel Ángel Miranda, lamentó que el gobierno federal no atienda tal situación que aqueja al sector agrícola del estado.

“Lamentamos mucho que el gobierno federal asuma esa actitud tan anárquica, nos parece que es responsabilidad del gobierno del estado mexicano siempre generar las condiciones de interlocución. Condicionarnos el diálogo a cambio de que desalojemos los tanques de Pemex definitivamente nos parece muy inapropiado”.

Ante tal situación, el dirigente agrícola, explicó que seguirán en plantón en las instalaciones de Pemex así como verse obligados a tomar otras acciones posiblemente más radicales hasta tener respuestas a las demandas que han hecho.

Explicó que los agricultores tenían ya una total desconfianza en cuanto a la audiencia del Gobernador con el Secretario de Gobernación, esto al no ver condiciones entre los gobiernos y partes involucradas para determinar un mejor precio al maíz y su comercialización.

“Muy posiblemente cancelen la reunión porque no hay una respuesta contundente al tema. Entonces es una salida airosa que le dan para no querer reunirse con nosotros. No hay nada objetivo; cancelar la reunión es posiblemente porque no hay nada en concreto a favor con los productores”, recalcó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente llamó al gobierno federal a atender el llamado e inquietud de los productores, pues aún siguen pendientes aproximadamente 4 mil toneladas de maíz para comercializar.

Nota publicada en El Sol de Sinaloa