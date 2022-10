No habrá más impuestos ni gasolinazo, dice AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció desde Aquilpan, municipio de Tlapa de Comonfort, que no habrá nuevos impuestos ni gasolinazo, porque hay recursos "le dimos duro a la cabeza a la corrupción".

El mandatario visitó el segundo punto de su gira de trabajo por Guerrero, acompañado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en donde reiteró que en los 23 meses que le quedan a su sexenio, van acelerar el paso para cumplir con sus compromisos.

Ahí reiteró que pudo haber enviado una reforma para ampliar su mandato, pero que eso sería contrario a sus principios, al señalar que es maderista y que cumplirá su periodo constitucional; "yo termino a finales de septiembre del 2024 y tenemos como reto, como desafío, vencer el tiempo".

"Nosotros sostenemos el lema del sufragio efectivo, el voto efectivo, que haya una real democracia y no reelección, por eso cuando hablan del neoliberalismo, nosotros decimos neoporfirismo, por eso no podemos de ninguna manera ampliar el tiempo, pero sí podemos trabajar más para que estos 23 meses rindan, no trabajar 8 horas sino 16 horas diarias".

El titular del Ejecutivo federal, López Obrador, aseguró que está tranquilo; "llegue quien llegue a la Presidencia, logramos que se elevara a rango Constitucional el derecho a las pensión a los adultos mayores, además en el transitorio quedó escrito que cada año no sólo deben tener presupuesto, sino irlo aumentando".

Asimismo, dijo que también se logró el derecho constitucional de las personas con discapacidad a recibir apoyos, y lo mismo a estudiantes de familias pobres para obtener una beca, así como el derecho a la salud y medicamentos gratuitos, pero también en estos 23 meses se seguirá apoyando el programa Sembrando Vida.

El presidente López Obrador negó que sea un lema o una frase "Primero los Pobres", "no, porque de los 32 estados, los que reciben más presupuesto son Chiapas, Oaxaca y Guerrero".

Enseguida argumentó que con el programa de Caminos Rurales, lo importante es la comunicación, segundo que se da trabajo y tercero, se reactiva la economía regional.

Adelantó que de los mil millones aprobados, ya hay otros mil para seguir trabajando y no falte el trabajo, que permitirá arraigarlos y que se queden con sus familias.

"Le dimos duro a la cabeza a la corrupción. Había mucho dinero, pero se lo robaban o se dedicaba a pagar los privilegios de los de arriba. Las empresas grandes no pagaban impuestos, se los condonaban, ahora todos tienen que pagar. No hay corrupción el dinero alcanza. No habrá gasolinazo".

"Vamos a continuar cuidando el presupuesto, que no se lo roben, es dinero del pueblo y ese es el secreto; no hemos solicitado préstamos adicionales y no se han aumentado impuestos".

Asimismo aseguró que no se ha devaluando el peso. Se aprobó la Ley de Ingresos y después se hará el presupuesto. No van a faltar los recursos y pidió: "Hay que seguir trabajando", apuntó.