Rechaza Morena que AMLO pretenda militarizar al país

El ex dirigente del PAN y actualmente militante de Movimiento Regeneración Nacional, Manuel Espino Barrientos, rechazó que la estrategia del Presidente de la República sea militarizar el país sino suplir las deficiencias en materia de seguridad que prevalecen en estados y municipios.

Entrevistado en la sesión semanal del Grupo Aca, criticó que en México se tuvo un descuido por las pasadas administraciones al no preparar policías civiles.

“No se está militarizando al país se está recurriendo temporalmente a las fuerzas armadas para apoyar las tareas de seguridad que no pueden hacer los gobiernos municipales y estatales”.

Explicó que no hay estrategia de militarización y se está haciendo lo que ya hicieron otros presidentes que es recurrir a las fuerzas armadas a manera de subsidiar mientras las policías civiles están capacitadas y se hacen aptas para darle seguridad a los mexicanos.

Espino Barrientos dijo que hay alcaldes y gobernadores que piden al Ejército se les apoye porque no tienen policías capacitados.

Opinó que ve la estrategia de seguridad necesaria “pero es importante que el país entre a un proceso de formación de policías civiles sino nunca se va a poder combatir la inseguridad”.

El morenista destacó que el problema de la inseguridad no es cuestión de dinero sino de capacitar a los policías estatales y municipales, y ejemplificó que cuando estuvo el gobierno de Felipe Calderón el presupuesto de seguridad “creció 10 veces más, y la seguridad continuó mal”.

Finalmente, reiteró que no se tiene suficientes policías capacitados por eso se recurre a las fuerzas armadas no para militarizar el país y que el problema de inseguridad se resuelve con lo social, combatiendo la pobreza, el desempleo, la marginación “el día que eso se resuelva se acaba la inseguridad y no es a balazos, concluyó el ex panista.