Insiste AMLO que no buscará la reelección y que su gobierno termina en 2024

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó su compromiso de seguir ayudando a los más pobres de Guerrero y ratificó que no buscará la reelección, su periodo concluye en el 2024 y el pueblo elegirá a quien habrá de sustituirlo.

En su visita que hizo este viernes al municipio de Chilapa de Álvarez, acompañado de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el titular del ejecutivo federal asumió el compromiso de ayudar con el presupuesto federal al estado y defendió los programas que se están dando a los más pobres a los indígenas y a la gente que más lo necesita.

En su mensaje que dirigió a los asistentes, ratificó su compromiso de que hasta que termine su gobierno seguirá apoyando a los mas pobres "termino a finales de septiembre del 2024 y no habrá reelección, yo soy maderista, me voy a jubilar, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero".

Lee también: Ingresa Guerrero 20 mil mdp por ampliación de programas sociales: Evelyn

Pero alertó que si regresan los corruptos pueden poner fin a estos beneficios, "porque no les gustan y los llaman despectivamente programas populistas, que se vayan al carajo".

El mandatario de la nación López Obrador por ello señaló que su gobierno continuará apoyando a los jóvenes para que no los enganchen y los sumen a la delincuencia, porque eso, tarde o temprano causa desgracia y por eso los seguirá atendiendo, que tengan sus becas.

Sostuvo que las becas llegarán a donde falten, para que, repito, no se vean obligados a sumarse a la delincuencia, se apoyará desde el kinder, hasta la universidad, se entregan en todo el país, pero deben de llegar a las comunidades más apartadas.

En Chilapa para nivel licenciatura se entregan 2 mil 206 becas de 2 mil 400 pesos mensuales a 13 mil 700 estudiantes de bachillerato y también aquí se entregan apoyos a 408 escuelas, todas ya recibieron su presupuesto para su mantenimiento, precisó.

Recordó que no son iguales, nosotros tenemos un principio que se resume en tres ideales, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, pero a los que dicen que no hay, si hace falta habrá más becas.

Lopez Obrador indicó que recibió una mayor demanda de atención a los caminos y hablará con la gobernadora Evelyn, para que se haga otro programa en Chilapa y sea ella la responsable.

Anunció que en el mes de enero del próximo año aumentará en un 25 por ciento el apoyo económico y cuando concluya su gobierno se incrementara en un 5 por ciento más en beneficio de los más pobres y necesitados del país.

Además, señaló que todos estos programas seguirán entregándose sin intermediarios, porque hay algunos buenos líderes, pero hay otros que son corruptos y no llega el apoyo, por eso seguirá siendo directo y que no llegue con piquete de ojo.