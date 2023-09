Mujer de la tercera edad, denuncia abuso y robo por elementos policiacos

Con un rostro desolado y ojos llorosos, doña Josefina Díaz, denunció que presuntos elementos policíacos, ingresaron a su domicilio de manera violenta.

Según la propia afectada, los policías, entraron a su casa según en busca de un sujeto, y al no encontrar nada, destruyeron sus muebles y le robaron el dinero de la pensión que recibe del gobierno federal.

Así dejaron el interior del domicilio. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

"Se robaron mi dinero de la pensión que me da el gobierno federal, llegaron y me exigieron que les abriera la puerta y al negarme, me empezaron a insultar y amenazar", narró la señora Josefina Diaz, al borde las lágrimas.

Manifestó que vivió un momento de mucho miedo, sobre todo en los momentos en que los presuntos policías, empezaron a revisar sus pertenencias, como muebles, ropa y bolsas de donde sustrajeron el dinero se su pensión.

Doña Josefina Díaz, habita en el poblado de Carabalí ubicado en la parte alta de la ciudad.