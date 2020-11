Denuncian presunto abuso de autoridad por parte de Policías Turísticos

Un presunto abuso de autoridad por parte de Policías Turísticos, fue denunciado en redes sociales, luego de la detención de un joven tras una aparente revisión de rutina donde fue sometido, ahorcado y tirado, en plena avenida Costera Miguel Alemán en Acapulco.

De acuerdo con versiones de testigos, el hecho ocurrió este viernes poco antes de la medianoche, sobre la transitada avenida, afuera de dos tiendas de conveniencias, frente a la Universidad Americana en el fraccionamiento Magallanes.

El video con duración de un minuto con 59 segundos y difundido en redes sociales, fue tomado al parecer por una persona que se encontraba cerca, donde se observó a un Policía Turístico discutir con un joven que se estaba junto a otro sujeto, recargado en un vehículo estacionado, al parecer platicando.

Según las versiones de testigos, el joven había sido registrado por Policías Turísticos y que no le habían encontrada nada, por lo que los agentes se retiraron, sin embargo, regresaron minutos después.

Se observó que el joven que vestía playera a rayas, se encontraba junto a otro sujeto platicando, cuando llegó un Policía Turístico y comenzaron a discutir verbalmente.

Después, el Policía Turístico jaló al joven de un brazo y lo sometió, pasándole el brazo por el cuello ahorcándolo, posteriormente lo tiró al piso, por lo que el joven intentó safarse, y una mujer, señaló, "oye, por qué lo sometes" pero fue ignorada, por el agente.

El joven realizó una seña a otra persona, indicando que el Policía Turístico lo estaba ahorcado, y segundos después llegó otro Policía en apoyo, y entre los dos lo intentaron sujetar para presuntamente llevarlo detenido, se observó en el video.

Posteriormente, llegó un tercer Policía Turístico que lo levantó de los pies, pero el joven volvió a caer al suelo y nuevamente fue sometido y gritó "aguanten, aguanten, espérense, no les estoy haciendo nada" a lo que un Policía respondió, "cálmate pues".

En el minuto 01:16 se observó, como levantaron los tres Policías Turísticos al joven del cuello, y llega un cuarto Policía con un arma larga en la espalda y frente a ellos, se colocó una quinta Policía Turística, y después llegó un sexto agente.

El joven continuaba gritando "no me dejan ni hablar; no les estoy haciendo nada"; en el lugar se encontraban turistas y transeúntes y que observaron el suceso.

Apenas el pasado 4 de noviembre, el Sol de Acapulco, informó sobre un altercado con empujones y gritos, entre presuntos turistas y Policías Preventivos y Turísticos, por un aparente incidente vial, que se registró en la avenida Costera Miguel Alemán y de igual forma quedó captado en un video difundido en redes sociales, tomado por un automovilista.