Realizan primeras infracciones del programa "Hoy no circula" en Acapulco

Luego que automovilístas no acataron la disposición del programa temporal "Hoy No Circula", implementado por el gobierno municipal, la Policía Vial realizó ya, las primeras infracciones.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, la Policía Vial, inició apenas este miércoles en el turno vespertino, el registro de multas, donde se contabilizaron 5 infracciones en este rubro a vehículos del transporte público y particular, que ese día no circulaban las terminaciones 4 y 5. Local Multa del programa "Hoy No Circula" costará 554 pesos

Estas multas, se dan a poco más de una semana que se anunciara el programa temporal para evitar la aglomeración y la propagación de Covid-19, debido a que, alrededor de cinco días, policías viales realizaron un período de concientización y orientación a automóvilistas.

Desde este inicio de semana, los automovilistas no acataron la disposición del programa y continuaban circulando los vehículos, con terminaciones que se supone, ese día estaba prohibido.

Por lo que, a partir de este miércoles por la tarde, comenzaron Policías Viales a realizar infracciones a los conductores de vehículos particulares (último número de la placa de circulación) y del servicio público (que se basa en el número económico) que no acaten la medida.

Se precisó que ese día, se registraron 5 multas, en dos sectores concurridos, que comprenden desde la avenida Escénica a Puerto Marqués y Costera Miguel Alemán, Centro, Ejido y Calzada Pie de la Cuesta.

En el programa temporal, se indicó que para los automovilistas particulares, los lunes corresponden no circular las placas con terminación 0 y 1; en martes 2 y 3; miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7; viernes 8 y 9; los fines de semana no se realiza el programa.

Mientras que para el transporte público se basan en el número económico, primero los nones, es decir, 1,3,5,7 y 9, y al siguiente día los pares, 2,4,6 y 8. Local Ciudadanos en contra del programa "Hoy no circula"

El Sol de Acapulco, informó el pasado viernes 1 de Mayo, que la multa que se realizaría por el "Hoy No Circula", durante la emergencia sanitaria, tendría un costo de 554. 72 pesos aproximadamente, con base al salario mínimo.

Lo anterior, sustentado en el reglamento de Tránsito, en el parado del Capítulo Séptimo, de las "obligaciones de los conductores de vehículos", donde en su artículo 34, fracción III, se basarán en "obedecer la simbología y los señalamientos de tránsito, así como indicaciones de los policías viales o apoyo d personal vial".