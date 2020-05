Advierten sanciones severas contra quienes no respeten disposiciones por Covid-19

Al considerar que se está en los momentos más críticos de la emergencia sanitaria del Covid-19, el secretario general del ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, advirtió que habrá sanciones severas en contra de quienes no respeten las disposiciones que se han puesto en marcha para garantizar la salud de de los acapulqueños.

'No es momento de poner en riesgo la vida de los ciudadanos, por lo que se procederá como lo marca la ley en contra de todos los que no respeten las disposiciones como el cierre de negocios, el hoy no circula y con la sana distancia", expresó Manzano Rodríguez. Local No cerrarán casas de materiales pese a notificación del ayuntamiento

Dijo que en estos días en donde se espera el pico más alto de contagios, en Acapulco, se estará intensificando los operativos para verificar que se cumpla con las medidas decretadas para contener la propagación del Coronavirus.

Manzano Rodríguez, dijo que hasta el momento, en Acapulco, han sido cerrados negocios no esenciales, discotecas, bares, hoteles, las playas, las actividades de recreación en embarcaciones, así como locales en mercados para evitar nuevos contagios de Covid-19 en Acapulco, "pero se deben de cumplir o de lo contrario, no se podrá enfrentar la enfermedad".

Recalcó que las sanciones, serán duras, desde multas económicas superiores a los 30 mil pesos en el caso de los negocios que estén abiertos pese a haber sido notificados, hasta la cancelación de las licencias de funcionamiento, porque lo importante, es garantizar la salud de los acapulqueños.

Abundó que en el caso del programa "Hoy no Circula", habrá retención de vehículos, por lo que sus propietarios además de pagar una infracción de 500 pesos, tendrán que cubrir una multa para recuperarlo.