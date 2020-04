Ciudadanos en contra del programa "Hoy no circula"

Conductores de vehículos automotores particulares, se pronunciaron en contra de la puesta en marcha del programa hoy no circula el Acapulco como medida preventiva de contagios del Covid-19, por considerar que obligará a muchas personas a utilizar el transporte público un día a la semana para dirigirse a sus centros de trabajo.

Durante un sondeo realizado en calles del primer cuadro de la ciudad se constató que muchos ciudadanos qué salen a las calles de Acapulco lo realizan para dirigirse a sus trabajos en empresas que todavía continúan abiertas o algunos otros qué decidieron salir de sus casas para ir a tiendas departamentales o a mercados para abastecer alimentos. Local A partir de este jueves se aplicará "Hoy no circula" en Acapulco

El joven José Eduardo, quién dijo trabajar en un taller mecánico ubicado a unos metros de la avenida Cuauhtémoc, informó que diariamente utiliza su motocicleta para llegar a su trabajo y con el programa hoy no circula anunciado el pasado martes por autoridades municipales, los días viernes tendrá que hacer uso de taxis colectivos y el Acabus para trasladarse desde su domicilio a su centro de trabajo, arriesgándose a ser contagiado de coronavirus en las aglomeraciones del transporte público.

"Si lo que quieren es protegernos pues no creo que esto funcione, tengo mi moto y veo como la gente se mete toda junta al Acabus, si utilizo eso para ir a mi trabajo pues más me expongo", señaló y agregó que tomar un taxi de color azul representaría un gasto de casi 100 pesos, lo cual le resultaría contraproducente.

En la misma situación se dijo Javier Sánchez, quién dijo que continúa utilizando su carro diario para ir a su trabajo y advirtió que no está dispuesto a dejar de circular, por lo que pidió que se reconsidere la medida impuesta, de la cual se desconoce si está validada por los regidores y establecida en el reglamento de tránsito. Local Programa "Hoy no circula" en Acapulco no es acto arbitrario: Adela Román

Por su parte, otro ciudadano quien no quiso revelar su identidad, aseguró que solo sale de casa a comprar productos escenciales como alimentos, por lo que dijo que el programa que entrará en funciones el próximo jueves no le afectará.

Cabe mencionar que la medida no será válida en automóviles oficiales y de empresas privadas que cumplan funciones escenciales durante la pandemia, sin embargo, si en los automóviles de los trabajadores de estas.