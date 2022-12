Cámara de Representantes de EU publica seis años de declaraciones de impuestos de Trump

Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos bajo control demócrata, hizo públicas el viernes seis años de declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump, en una medida extraordinaria días antes de que los republicanos tomen el control de la cámara.

La publicación de declaraciones expurgadas de Trump desde 2015 hasta 2020 pone fin a una batalla de varios años entre el expresidente republicano y los legisladores demócratas que no fue resuelta hasta el mes pasado por el Tribunal Supremo.

Se trata del último golpe para Trump, de 76 años, que fue procesado dos veces por la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, para ser absuelto en ambas ocasiones por el Senado, y que ahora se enfrenta a múltiples problemas legales mientras planea volver a presentarse a las elecciones en 2024.

A principios de mes, el comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio por parte de sus partidarios pidió a los fiscales federales que le acusen de cuatro delitos, entre ellos obstrucción e insurrección, por su papel en los disturbios.

El presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Richard Neal, solicitó las declaraciones en 2019, argumentando que el Congreso las necesitaba para determinar si se justificaba legislar sobre los reportes de impuestos de los presidentes.

Los republicanos dijeron que la medida podría hacer que las declaraciones de impuestos individuales se conviertan en un arma política y advirtieron de que los miembros del partido que se hagan cargo del panel el próximo mes se enfrentarán a presiones para seguir un camino similar contra los demócratas de alto perfil.

Trump, que asumió el cargo en 2017, fue el primer candidato presidencial en décadas en no publicar sus impuestos. Demandó al comité para tratar de mantenerlos en privado, pero el Supremo falló a favor del comité.

En un informe conocido la semana pasada, el comité esbozó sus hallazgos a partir de su examen de los documentos, diciendo que el Servicio de Impuestos Internos rompió sus propias reglas al no auditar a Trump durante tres de los cuatro años mientras era presidente.

Trump no pagó nada de impuestos en 2020

Donald Trump pagó cero dólares en impuestos federales en 2020, año en el que perdió los comicios para su reelección, revelan sus declaraciones hechas públicas este viernes por el Congreso.



El comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, controlado por el Partido Demócrata, publicó sus declaraciones de impuestos del 2015 al 2020 cerrando un largo litigio con Trump, quien había intentado frenar judicialmente su publicación.

Los documentos revelan que el republicano pagó 642 mil dólares en 2015, cuando inició su carrera presidencial; pero solo 750 dólares tanto en 2016 como en 2017, su primer año como inquilino en la Casa Blanca.



En 2018 pagó cerca de un millón de dólares, en 2019 fueron más de 133 mil dólares, pero pagó cero dólares en 2020, año en el que perdió frente al demócrata Joe Biden.



Trump, que aspira a ser de nuevo candidato en 2024, había solicitado al Tribunal Supremo que sus declaraciones se mantuvieran en secreto, pero la máxima instancia judicial estadounidense rechazó el pasado 22 de noviembre su petición.



Además, la semana pasada se supo que el Departamento de Hacienda (IRS, en inglés) no auditó los impuestos de Trump durante sus dos primeros años de mandato, 2017 y 2018, aunque estaba obligado a hacerlo, y no empezó a revisarlos hasta que el Congreso le pidió esta información en 2019.



"Un presidente no es un contribuyente ordinario. Tiene poder e influencia a diferencia de cualquier otro estadounidense. Y un gran poder conlleva una responsabilidad aún mayor", dijo este viernes en un comunicado el presidente del comité legislativo, el congresista demócrata Richard Neal.



Trump arremetió este viernes en un comunicado contra la publicación de sus declaraciones, asegurando que "los demócratas nunca debieron haberlo hecho y el Tribunal Supremo jamás debió aprobarlo" porque esta práctica derivará en "cosas horribles para mucha gente".



Sin embargo, el republicano sostuvo que los pocos impuestos pagados durante años solo demuestran lo "exitoso" que ha sido a la hora de utilizar "deducciones impositivas" y crear "miles de puestos de trabajo".









