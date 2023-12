Vacuna de Pfizer contra Covid-19 se venderá en farmacias desde el 20 de diciembre

La farmacéutica Pfizer pondrá a la venta la vacuna contra el Covid-19 a partir del 20 de diciembre en cadenas de farmacias en todo el país.

La empresa notificó que el viernes llegó a México el primer cargamento de la vacuna actualizada de Pfizer y fue sometido a las revisiones de ingreso por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y una vez liberados los lotes las dosis están disponibles para su adquisición.

¿Qué farmacias venderán la vacuna contra el Covid-19?

Pfizer señaló que las farmacias que contarán con disponibilidad para compra y aplicación son: Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, Farmacias San Pablo y Farmacias Guadalajara. Además, la compañía aseguró que algunas farmacias pudieran tenerlas desde hoy.

"Esto representa el arranque del plan de comercialización de Pfizer, el cual contempla la distribución de la vacuna a través de diferentes canales como centros de vacunación, médicos vacunadores, hospitales y, por supuesto, farmacias autorizadas", dijo la empresa en un comunicado.

La vacuna se suma a la oferta disponible en México, entre las que están la rusa Sputnik V y la cubana Abdala, las cuales sólo son distribuidas por el gobierno federal a través de la Estrategia Nacional de Vacunación, la cual sólo contempla a adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades.

El pasado 7 de diciembre la Cofepris autorizó el uso de las vacunas de Pfizer y de Moderna en nuestro país, una vez que las empresas cumplieron con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia.

En ese momento la Comisión dijo que se sentó un precedente en la regulación y que el “suministro de estos biológicos debe ser bajo vigilancia médico y no se deberá aplicar de manera indiscriminada”.

La autorización para Pfizer fue para la vacuna Comirnaty (ómicron XBB.1.5) mientras que para Moderna se autorizó Spikevax, monovalente XBB.1.5, la cual fue tramitada por Asofarma.

¿Qué precio tiene la vacuna anticovid de Pfizer?

Farmacias del Ahorro venderá las vacunas anticovid de Pfizer a un precio de 859 pesos, uno de los más bajos considerando que en otras estancias se ofrece en mil 800 pesos.

Gabriel Zavala, director general adjunto de operaciones de Farmacias del Ahorro, dijo que la vacuna estará disponible a partir de mañana en 31 estados de la república, excepto en Colima, a través de los 400 consultorios adjuntos a las farmacias.

Farmacias del Ahorro adquirió a Pfizer un lote de 20 mil vacunas y conforme avance la demanda, solicitarán más a la farmacéutica internacional, dijo el directivo.

"Al ser un producto de cadena fría tenemos que ir dosificando esas cantidades, es por eso que el contrato que hicimos con Pfizer dice que podremos resurtir conforme la demanda de la población lo vaya requiriendo, pudiendo elevar al número que decidamos. Ellos dijeron que van a tener suficiente mercancía disponible para nuestras necesidades", dijo Zavala en entrevista con El Sol de México.

¿Dónde puedo ir a vacunarme?

Las personas que quieran adquirir la vacuna podrán conocer la disponibilidad a través del sitio web o la aplicación móvil de Farmacias del Ahorro. Hasta el momento, el costo de la vacuna contra el coronavirus en México se vende entre 850 y mil 800 pesos en farmacias y hospitales privados.

"Decidimos no ser tan agresivos en el precio porque estamos seguros de que el Covid no es para hacer negocio, es para ayudar a la población", aseguró Zavala. "El negocio lo hacemos con el resto de los productos porque lógicamente somos una empresa de lucro y tenemos que ganar dinero, pero no en este tipo de productos".

Sobre por qué distribuir la vacuna de Pfizer, frente a la de Moderna, el directivo aseguró que aunque ambas son buenas vacunas, la de Pfizer, al ser de aplicación de tipo unidosis, es más sencillo para las farmacias distribuirlas, en comparación con las de Moderna que cada frasco son 10 dosis.

En México, desde que inició la emergencia por Covid en 2020, se confirmaron más de 7.6 millones de casos y casi 335 mil muertes.

Según el más reciente Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, con corte del 25 de noviembre, este año se han registrado 427 mil 730 casos de Covid-19. Esto es una disminución de 2.5 millones de enfermos respecto al mismo periodo del año pasado.